‎Urgent : Le PSG tient sa pépite, un transfert à 100% confirmé

‎Le PSG avance discrètement ses pions et pourrait bien avoir trouvé l’un des visages de son futur milieu offensif. Alors que le mercato n’a pas encore officiellement ouvert ses portes, un témoignage venu directement du vestiaire du Lokomotiv Moscou nourrit sérieusement l’idée d’une arrivée imminente d’Aleksey Batrakov à Paris.

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‎Au PSG, le recrutement ne se limite plus aux stars mondiales. Depuis plusieurs semaines, le nom d’Aleksey Batrakov circule avec insistance dans les couloirs du club de la capitale. À seulement quelques mois d’un possible grand saut européen, le jeune talent russe semble déjà avoir franchi un cap dans les esprits. ‎Son entourage n’a d’ailleurs jamais fermé la porte à un départ. Son agent, Vladimir Kuzmichev, a clairement laissé entendre qu’un transfert restait envisageable.

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« C’est très simple. Si une offre intéressante se présente d’un grand club d’un championnat de haut niveau, participant aux compétitions européennes, et que tout le monde est satisfait, il serait évidemment ravi de tester ses compétences au niveau supérieur. Il est conscient d’avoir déjà fait ses preuves en Russie. La prochaine étape devrait donc se dérouler en Europe », a-t-il confié à Sport Day by Day.

‎Une confidence venue du vestiaire russe

‎L’information prend une autre dimension lorsqu’elle émane d’un coéquipier. En Russie, Anton Mitryushkin ne semble nourrir aucun doute sur le futur du milieu offensif. Le capitaine du Lokomotiv Moscou a même affiché une certitude étonnante concernant la destination du joueur.

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‎« L’avenir de Batrakov ? On espère que tout se passera bien ! On ne commente pas les rumeurs au sein de l’équipe, mais évidemment, tout le monde l’espère. Un transfert au PSG serait une aubaine pour tous. Je suis persuadé à 100% que Batrakov ira au PSG », a déclaré le portier au micro de Legalbet.

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‎En coulisses, le Lokomotiv Moscou a déjà fixé un cadre financier. Valery Filatov, membre du conseil d’administration du club, estime qu’un montant d’au moins 20 millions d’euros serait nécessaire pour céder le joueur et lui trouver un remplaçant de niveau similaire. Une somme importante, mais loin d’être inaccessible pour un PSG toujours attentif aux talents à fort potentiel.