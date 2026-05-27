‎Mercato OM : 55M€ ! Mason Greenwood va quitter Marseille

‎Mason Greenwood et l’OM semblent approcher d’un point de rupture à l’approche du mercato estival. Considéré comme l’atout majeur du club phocéen, l’attaquant anglais pourrait être sacrifié pour permettre à Marseille de reconstruire un effectif fragilisé par une saison décevante.

‎Mercato OM : Un départ de Greenwood qui prend de l’épaisseur à Marseille

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‎À l’Olympique de Marseille, les belles histoires ont parfois une date de fin écrite entre les lignes des bilans comptables. Sous contrat jusqu’en 2029, Mason Greenwood incarnait pourtant l’un des rares motifs de satisfaction d’un exercice marqué par les frustrations sportives.

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‎Meilleur artificier olympien ces dernières saisons, l’Anglais reste aujourd’hui la plus forte valeur marchande du groupe. Estimé à près de 55 millions d’euros selon le site spécialisé Transfermarkt, il pourrait offrir à l’OM une vente record, bien supérieure aux 39 millions récupérés lors du départ de Michy Batshuayi vers Chelsea.

‎L’argument économique devenu incontournable

‎Le football moderne laisse rarement de place aux sentiments, surtout lorsqu’un club doit retrouver un équilibre financier. Sans Ligue des champions mais avec une qualification en Ligue Europa, Marseille doit générer des revenus importants pour remodeler son effectif et retrouver de l’ambition. ‎Sur le plateau de L’Equipe de Greg, le journaliste Loïc Tanzi a d’ailleurs affiché peu de doutes sur l’issue du dossier à l’OM.

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« Oui c’est la plus grosse valeur marchande du club, le club a besoin de vendre et avec cet argent le club va pouvoir recruter », a-t-il expliqué, avant d’ajouter une phrase qui résonne déjà comme un avertissement pour les supporters marseillais : « Ça parait être une certitude de voir Greenwood partir ».

‎La Roma en embuscade, Marseille déjà tourné vers l’après

‎Pendant que l’Olympique de Marseille réfléchit à son prochain chantier, plusieurs clubs surveillent attentivement la situation du joueur. En Italie, La Gazzetta dello Sport évoque notamment des échanges avec l’AS Roma, qui signe enfin son grand retour en Ligue des champions.

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‎Pour l’OM, céder Greenwood représenterait un choix stratégique autant qu’une nécessité financière. L’idée serait simple : transformer une vente majeure en plusieurs renforts ciblés. Reste désormais à savoir si le club parviendra à réussir ce délicat numéro d’équilibriste sans perdre trop de compétitivité.