‎ASSE : Le Cardinal prévient déjà l’OGC Nice pour le retour

‎Julien Le Cardinal et l’ASSE n’ont peut-être pas trouvé le chemin des filets, mais les Verts ont envoyé un message fort à l’OGC Nice malgré le 0-0 concédé à Geoffroy-Guichard. Solides, disciplinés et loin d’avoir perdu espoir, les Stéphanois repartent avec une conviction assumée : le billet pour la Ligue 1 reste à portée de crampons.

‎Un nul frustrant, mais une ASSE loin d’être résignée devant l’OGC Nice

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‎Dans une enceinte bouillante, poussée par un public fidèle à sa réputation, Saint-Étienne avait une mission claire : prendre une avance avant le déplacement à l’Allianz Riviera. Le scénario n’a finalement offert aucun but, mais pas davantage de fissures défensives. Un détail loin d’être anodin dans un barrage où chaque erreur peut coûter une saison entière.

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‎Julien Le Cardinal, lucide mais loin d’être abattu, a préféré retenir le visage affiché par son équipe. « Oui, on n’a pas encaissé de but et on a été solides. Je trouve qu’on a répondu présent, donc je ne dirais pas que c’est décevant dans le contenu », a confié le défenseur au micro de beIN Sports. Un discours qui traduit une certaine sérénité, presque une promesse silencieuse avant le rendez-vous décisif.

‎Le Cardinal annonce déjà la couleur à Nice

‎S’il reconnaît quelques regrets offensifs, le défenseur stéphanois refuse de s’attarder sur les opportunités manquées à domicile. « Le résultat peut laisser des regrets parce qu’on voulait évidemment faire la différence à domicile sur ce premier match », a admis le joueur, avant de rappeler que l’intensité affichée devait servir de base pour la suite.

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‎Car dans l’esprit du vestiaire stéphanois, ce barrage reste totalement ouvert. « Maintenant, il faudra forcément marquer à Nice. On y croit. Vendredi, on ira chercher cette place en Ligue 1 avec beaucoup de détermination, comme ce soir, et avec encore beaucoup d’intensité », a lancé Le Cardinal. Un avertissement adressé à Nice, qui devra se méfier d’une équipe stéphanoise capable de transformer sa frustration en énergie.

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‎Du côté niçois, le ton était plus mesuré. Morgan Sanson a reconnu un match fermé, saluant la résistance de son équipe dans une ambiance pesante tout en espérant le retour d’Elye Wahi pour apporter davantage de poids offensif. De quoi promettre une seconde manche tendue, où les nerfs compteront presque autant que les jambes.