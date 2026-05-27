‎Mercato FC Nantes : Coup dur ! Un joueur majeur s’en va

‎Le FC Nantes vit décidément une période difficile à digérer. Après une relégation qui a laissé des traces, les Canaris pourraient rapidement perdre Anthony Lopes, l’un des visages d’expérience du vestiaire, déjà annoncé sur les tablettes d’un club de Ligue 1.

‎Mercato FC Nantes : Anthony Lopes, la fin d’un passage express à Nantes

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‎L’histoire entre Anthony Lopes et le FC Nantes semble se rapprocher du point final. Arrivé avec l’étiquette d’un gardien habitué aux joutes du haut niveau, le Portugais ne devrait pas prolonger l’aventure alors que son contrat arrive à échéance dans un contexte sportif particulièrement délicat.

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‎À 35 ans, l’ancien rempart lyonnais conserve pourtant une solide réputation dans le paysage du football français. Avec ses 427 matchs de Ligue 1, Lopes représente un profil rare, capable d’apporter immédiatement du leadership dans un vestiaire. Une qualité qui attire naturellement des clubs en quête de stabilité.

‎Angers prêt à saisir l’opportunité

‎Selon les informations d’Ouest-France, le profil d’Anthony Lopes plaît fortement à Angers, qui en aurait fait une priorité pour succéder à Hervé Koffi, attendu de retour à Lens après une saison remarquée. ‎Le dossier possède une certaine logique économique. Libre de tout contrat, le gardien portugais représente une option crédible pour un club aux moyens limités.

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De son côté, Lopes pourrait continuer à évoluer en Ligue 1 tout en restant dans une région qu’il connaît désormais bien. ‎Ce départ annoncé illustre surtout l’ampleur du travail qui attend Nantes. Entre le changement attendu sur le banc, le devenir de plusieurs joueurs convoités et la nécessité de reconstruire un effectif compétitif, les Canaris avancent sur une ligne étroite.

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‎En interne, la tendance semble déjà dessinée : Maxime Dupé est pressenti pour récupérer le costume de titulaire dans les buts. Une transition qui symbolise le début d’un nouveau cycle, avec l’espoir de revoir rapidement le FC Nantes retrouver sa place dans l’élite.