‎Entraîneur OM : La grande annonce sur le cas Galtier

‎Christophe Galtier est l’un des profils identifiés par l’OM, alors que l’avenir du banc olympien nourrit toutes les spéculations. Malgré un contrat courant jusqu’en 2027, Habib Beye pourrait quitter la Canebière, pendant qu’une déclaration remarquée remet l’ancien entraîneur du PSG au cœur des discussions.

‎Habib Beye fragilisé dans un OM en reconstruction

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‎À Marseille, le fauteuil d’entraîneur ressemble parfois à une chaise musicale qui ne laisse guère le temps de s’installer confortablement. Arrivé avec des ambitions solides et un contrat longue durée, Habib Beye pourrait pourtant ne pas survivre au prochain virage stratégique du club phocéen.

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‎L’OM s’apprête à ouvrir un nouveau chapitre avec une restructuration sportive attendue et l’arrivée d’un directeur sportif susceptible de rebattre les cartes. Dans ce contexte, plusieurs profils circulent déjà en coulisses. Parmi eux, Bruno Génésio fait figure d’option crédible, mais un autre nom revient avec insistance, celui d’un technicien qui connaît Marseille comme sa poche : Christophe Galtier.

‎La déclaration qui remet Galtier au centre du jeu

Annoncé sur le départ du banc de Neom en Arabie saoudite, Christophe Galtier n’a jamais caché son attachement à Marseille. Né dans la cité phocéenne et ancien joueur du club, le technicien entretient un lien particulier avec l’OM, ce qui nourrit naturellement les fantasmes autour d’un retour.

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‎Mais la tendance ne serait pas aussi évidente qu’elle en a l’air. Sur le plateau de L’Équipe de Greg, le journaliste Loïc Tanzi a tempéré l’emballement : « Galtier a envie d’aller l’OM. Est-ce que l’inverse est vrai ? Pas sûr… », a-t-il lancé. Une phrase courte, mais lourde de sens, qui laisse entendre que l’intérêt pourrait, pour l’instant, pencher davantage du côté du coach que de celui de Marseille.

‎Pourquoi Galtier reste un profil qui compte

‎Dans le paysage des entraîneurs disponibles, Christophe Galtier possède pourtant plusieurs arguments difficiles à ignorer. Habitué aux environnements sous pression, champion de France avec Lille puis passé par Paris, il présente un CV que peu de candidats peuvent afficher. ‎Pierre Ménès ne s’y est d’ailleurs pas trompé en prenant position de manière tranchée :

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« De tous les choix pour diriger l’OM, Galtier est de loin mon numéro un », avant d’ajouter : « C’est quand même un mec qui a fait ses preuves (…) Je milite très fort pour l’arrivée de Christophe Galtier à l’OM ». ‎À Marseille, le dossier reste ouvert. Une chose demeure certaine : le nom de Galtier n’a pas fini d’alimenter les conversations sur la Canebière.