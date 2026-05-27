Fenerbahçe : Yuksek, cible de l’OM et Lyon, vers le Como ?

C’est la rumeur qui est tombée, Ismail Yuksek, approché anciennement par Lyon et Marseille, est désormais convoité en Italie. L’homme aux 31 sélections avec la Turquie et qui participera probablement au Mondial, subit les yeux doux du Como 1907.

Un joueur Série A Ready ?

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L’hommes providentiels de Fenerbahçe depuis plusieurs saisons, Ismail Yuksek fait désormais partie des joueurs les plus suivis du club turc. Que ce soit pour son caractère, l’attitude ou encore son mental de guerrier, Yuksek plait à de plus en plus de clubs. Déjà convoité par le passé par plusieurs équipes européennes, notamment le Napoli ou encore l’Atalanta Bergame, il revient sur les tablettes de nouveaux clubs.

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Désormais, c’est le Como 1907 qui se positionne au sujet du milieu turc de 27 ans. À la recherche d’un profil de joueur agressif, avec une excellente relance, un leadership avéré, mais aussi un rôle de cadre dans un vestiaire, tout conduit le club italien vers l’ex-cible de la Ligue 1. Sa vision du jeu, aussi bien défensivement qu’offensivement, offre des garanties recherchées par les recruteurs du club italien lancé dans la préparation de la LDC.

Une grosse perte pour le Fenerbahçe ?

Un transfert d’Ismail Yuksek pourrait se transformer en une mauvaise affaire pour Fenerbahçe. le club dirigé par le président Sadettin Saran ne devrait pas se séparer d’un joueur aussi important. Il perdrait l’un de ses cadres et joueurs de longue date, ainsi qu’un milieu talentueux, mais surtout un homme qui sait montrer son amour pour les couleurs ainsi que pour les supporters.

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Fenerbahçe ne laissera pas son joueur partir à moins d’une grosse offre et on parle justement de 25 millions d’euros. Cette sommes pourrait permettre de renflouer les caisses et commencer le mercato sur une note plutôt favorable niveau finances.

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Ismail pourrait lui exploser à un encore plus haut niveau ne Italie, championnat qui correspond le mieux à son style de jeu.