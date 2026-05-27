ASSE-OGC Nice : Stassin se lâche après le nul en barrage aller

L’ASSE et Lucas Stassin n’ont pas trouvé le chemin des filets face à l’OGC Nice, mais les Verts refusent de céder au doute après ce barrage aller fermé (0-0). Malgré la frustration d’un Geoffroy-Guichard resté silencieux au tableau d’affichage, l’attaquant belge garde intacte sa conviction avant un retour qui décidera de l’avenir de Saint-Etienne.

‎ASSE-OGC Nice : Un duel verrouillé qui laisse un goût d’inachevé

La suite après cette publicité

L’AS Saint-Étienne espérait profiter de son public pour prendre une option, mais le rendez-vous a davantage ressemblé à une bataille d’échecs qu’à un feu d’artifice offensif. Face à une équipe niçoise prudente, les Verts ont mis de l’intensité, sans parvenir à fissurer un bloc discipliné.

Lire aussi : ASSE – Nice (0-0) : Stéphanois et Niçois se neutralisent

‎L’OGC Nice s’est d’abord montré menaçant avec une tentative de Jonathan Clauss, tandis que les Stéphanois ont progressivement gagné du terrain après la pause. Zuriko Davitashvili a tenté d’allumer l’étincelle, puis Boakye a frôlé la délivrance sur une reprise qui a survolé le cadre. Mais au terme d’une soirée tendue, personne n’a trouvé la clé (0-0).

‎Lucas Stassin garde foi en l’exploit

‎Après la rencontre, Lucas Stassin n’a pas cherché d’excuses. Lucide sur la physionomie du match, l’attaquant belge a reconnu les difficultés rencontrées dans le dernier tiers du terrain. « Ce n’est pas les matchs qu’on aime mais bon… C’est plus sur le plan défensif, ça a été dur. Il va falloir être créatif pour le prochain match », a-t-il confié au micro de beIN Sports. ‎L’avant-centre stéphanois refuse toutefois de se laisser impressionner par le défi physique imposé par Nice.

Lire la suite sur l’ASSE :

ASSE – OGC Nice : Des inquiétudes pour Le Cardinal ?

À voir

‎Mercato OM : 55M€ ! Mason Greenwood va quitter Marseille

ASSE : Un avenir déjà asuré avec Kilmer Sports Ventures ?

« C’est sûr qu’il y a une différence mais bon l’année passée, c’était des défenseurs de Ligue 1 et j’étais capable », a rappelé Stassin, avant d’envoyer un message mobilisateur : « Ce sont des matchs pour aller en Ligue 1, il va falloir continuer à être fort pour le match retour. On avait le soutien du public, on n’aura pas au match retour (huis clos) mais on y croit toujours car il y a 0-0 ». ‎Dans ce type de barrage, un score vierge à l’aller n’est jamais une condamnation. Pour l’ASSE, tout reste encore à écrire.