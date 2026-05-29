Mercato : Ça s’accélère pour une pépite du Stade de Reims !

Le Stade de Reims pourrait rapidement perdre l’un de ses jeunes talents offensifs durant ce mercato estival. Auteur d’une fin de saison remarquée en Belgique, Oumar Diakité suscite désormais un intérêt concret en Bundesliga.

Mercato Stade de Reims : Le Werder Brême passe à l’action pour Oumar

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Oumar Diakité a profité de son prêt au Cercle Bruges pour relancer sa progression. Après des débuts compliqués en Belgique, l’attaquant ivoirien a terminé la saison en pleine confiance. Très en vue durant les play-offs pour le maintien, le joueur de 22 ans a joué un rôle important dans le sauvetage du club belge avec 4 buts inscrits en 6 rencontres. Au total, Diakité a compilé 7 buts et 2 passes décisives en 28 matchs disputés toutes compétitions confondues.

Ses performances n’ont pas échappé au Werder Brême. Selon les informations de Média Foot, le club allemand a inscrit le nom d’Oumar Diakité dans sa short-list pour renforcer son secteur offensif cet été. Quinzeième de Bundesliga cette saison, le Werder souhaite reconstruire son effectif autour de jeunes profils à fort potentiel.

Un avenir déjà loin de Reims ?

Sous contrat avec le Stade de Reims jusqu’en juin 2028, Oumar Diakité reste également dans les plans du Cercle Bruges, qui dispose d’une option d’achat pour le conserver définitivement. Mais l’arrivée du Werder Brême pourrait rebattre les cartes dans ce dossier.

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Formé au RB Salzbourg avant son arrivée au Stade de Reims en 2023, le buteur ivoirien possède un profil apprécié en Allemagne grâce à sa polyvalence offensive. Capable d’évoluer sur les ailes comme en pointe, il représente un pari attractif sur le marché. Le joueur est aujourd’hui estimé à 5 millions d’euros par Transfermarkt.