Mercato OL : Lyon contrarié sur trois transferts espérés

Le mercato estival s’annonce mal pour l’OL. Deux joueurs prêtés avec option d’achat sont revenus à Lyon et le transfert définitif d’un troisième est encore incertain.

Mercato : La Real Sociedad ne lève pas l’option d’achat de Caleta-Car

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L’OL espérait récupérer des liquidités avec la vente des joueurs prêtés la saison dernière, mais les prévisions du club rhodanien sont contrariées. Les options d’achat assorties aux prêts de trois joueurs n’ont pas été levées. Elles semblent élevée pour les clubs acquéreurs.

C’est le cas de Duje Caleta-Car (29 ans), prêté à la Real Sociedad le 1er août 2025. Un prêt payant de 0,5 M€, accompagné d’une clause d’achat de 4 M€. Le défenseur central a été un joueur clé de son équipe cette saison, mais le club basque n’a finalement pas levé cette clause.

« La Real tient à remercier Calata-Car pour son engagement envers le maillot durant son passage au club et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière, tant sur le plan personnel que professionnel », a écrit le club sur son site internet cette semaine.

OL : Mahamadou Diawara trop cher pour l’Antwerp ?

Mahamadou Diawara (21 ans) est aussi de retour à Lyon, comme le confirme Olympique-et-Lyonnais. Parti au Royal Antwerp, sous la forme d’un prêt payant d’un montant de 250 000 €, son contrat était assorti d’une option de transfert fixée à 3 M€.

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Le club basé à Anvers n’a finalement pas activé la clause d’achat pour le milieu de terrain, qui n’a fait que 8 apparitions en Jupiler Pro League, dont la dernière remonte au 7 décembre 2025.

Mercato : Lyon en attente pour Matt Turner en MLS

Concernant Matt Turner (32 ans), aucune décision n’a encore été prise par New England Revolution. Une information validée par le média spécialisé. Le gardien de but a rejoint le club de Major League Soccer (MLS) le 2 septembre 2026, dans la foulée de son transfert (8 M€) de Nottingham Forest à l’OL. Il est prêté jusqu’au 30 juin 2026, avec une option d’achat fixée à 3,5 M€, hors bonus.

L’International américain (53 sélections) a réussi à s’imposer dans son pays natal. Lors de la nouvelle saison démarrée en février 2026, il a été titulaire à 15 reprises en autant de journées disputées. En attendant la décision de New England Revolution, Matt Turner a attiré l’attention d’autres franchises de MLS, à en croire la source. Il pourrait rester chez lui après la Coupe du monde 2026.

Akouokou, Molebe, Rodriguez et Bengui rentrent à Lyon

L’Olympique Lyonnais voit ainsi 7 M€ s’envoler pour Duje Caleta-Car et Mahamadou Diawara. Il doit aussi faire face au retour de Paul Akouokou (Real Saragosse), Justin Bengui (RWDM Brussels), Enzo Molebe (Montpellier HSC) et Alejandro Gomes Rodriguez (FC Annecy).

Ils étaient certes prêtés sans option d’achat, mais ils n’ont pas réussi à convaincre les clubs où ils ont passé toute la saison écoulée pour les deux premiers et la moitié de l’exercice pour les deux derniers.

Olympique Lyonnais : Satriano et Kumbedi transférés définitivement

En revanche, le club rhodanien a fait quelques entrées de liquidités avec deux des joueurs prêtés cette saison. Getafe a levé l’option d’achat de Martin Satriano (25 ans), avant la fin de la saison. Il a été transféré définitivement au club de la banlieue sud de Madrid, contre 6,5 M€.

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Saël Kumbedi (21 ans) également est resté définitivement au VfL Wolfsburg. La clause d’achat assortie à son contrat (6 M€) a été levée pendant le mercato d’hiver en janvier 2026.