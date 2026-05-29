Nouvelle incompréhension au PSG, un crack claque la porte !

Nouveau coup dur pour le PSG. Alors que le club semblait avoir trouvé la solution pour garder ses meilleurs jeunes talents, un Titi se dirigerait de plus en plus vers la sortie à la faveur du prochain mercato estival. Explications.

Mercato PSG : C’est terminé pour un jeune attaquant

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Véritable révélation du début de saison, Ibrahim Mbaye pourrait quitter le PSG dès cet été. L’attaquant parisien est dans le viseur de la Premier League, et plus particulièrement d’Aston Villa. Après un très bon début de saison, dans lequel le Titi a profité de nombreuses absences, il a été beaucoup moins en vue ces derniers mois.

Pourtant, l’ailier de 18 ans s’est particulièrement fait remarquer avec le Paris Saint-Germain, ainsi qu’avec le Sénégal durant la Coupe d’Afrique des Nations, mais les retours de blessure ont eu raison de son temps de jeu. Sous contrat jusqu’en juin 2028, Ibrahim Mbaye pourrait donc quitter le PSG dès cet été afin de poursuivre son développement dans un environnement plus propice.

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Cela tombe bien puisque plusieurs médias anglais assurent que le protégé de Luis Enrique dispose d’une belle côte en Premier League. Après Liverpool et Arsenal, c’est désormais Aston Villa qui serait très actif dans ce dossier. Unai Emery, l’ancien coach parisien, apprécie le profil de Mbaye et tente depuis plusieurs mois de l’attirer à Villa Park.

L’option d’un prêt est envisagée

Ibrahim Mbaye est estimé à 30 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt et pourrait rapporter un beau chèque au PSG cet été. D’ailleurs, le tabloïd britannique The Sun rapporte que le natif de Trappes n’écarte pas l’idée d’un départ si une vraie opportunité se présente. L’option d’un prêt revient aussi dans les discussions afin qu’il puisse enchaîner davantage.

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Mais du côté du Paris Saint-Germain, pas certain qu’on ait envie de laisser filer aussi vite un joueur considéré comme l’un des gros potentiels du club. Il faudra alors arriver à le convaincre avec la promesse d’un temps de jeu conséquent afin de poursuivre sa progression. Ibrahim Mbaye pourrait donc animer le prochain mercato estival.