OGC Nice : Gros coup dur avant le choc retour contre l’ASSE

L’OGC Nice devra jouer son maintien sans Hicham Boudaoui, blessé alors que des tensions autour d’Ali Abdi surgissent après son départ en sélection avec la Tunisie.

Barrages retour : Mauvaise nouvelle pour l’OGC Nice

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L’OGC Nice joue probablement le match le plus important de sa saison ce vendredi face à Saint-Étienne. Après le 0-0 du barrage aller à Geoffroy-Guichard, les Aiglons devront arracher leur maintien à l’Allianz Riviera dans un contexte extrêmement tendu.

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Et les problèmes continuent de s’accumuler pour Claude Puel. Le premier coup dur concerne Hicham Boudaoui. Sorti dès la 10e minute lors du match aller après un violent choc au visage, le milieu algérien doit suivre le protocole commotion imposé par le règlement médical. Il est donc officiellement forfait pour le barrage retour.

Mais la situation la plus tendue concerne surtout Ali Abdi. Convoqué avec la Tunisie pour préparer la Coupe du monde 2026, le latéral niçois a finalement rejoint sa sélection sans l’accord du club. L’OGC Nice devrait désormais sanctionner son joueur.

Tension autour des internationaux

Depuis plusieurs jours, Nice tente de gérer les internationaux concernés par la Coupe du monde 2026. Le club niçois avait déjà menacé la LFP de poursuites judiciaires après la programmation de ce barrage pendant la sélection internationale FIFA. Plusieurs joueurs du Gym étaient appelés en sélection.

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Nice se servait notamment d’un point du règlement concernant les délais d’envoi des convocations officielles. Le club pensait donc pouvoir conserver certains joueurs jusqu’au barrage retour contre l’AS Saint-Étienne.

Mais malgré ça, Ali Abdi a rejoint la Tunisie. Une décision qui agace fortement le club azuréen à quelques heures du match décisif pour son avenir en Ligue 1.

Encore une situation qui montre à quel point le contexte est tendue autour de Nice.

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Le forfait de Boudaoui représente une vraie perte dans le milieu niçois. Et l’histoire d’Ali Abdi ajoute encore un peu plus de tension autour du groupe. Dans ce genre de match, où toute une saison peut basculer sur un détail, Nice n’arrive clairement pas dans les meilleures conditions.