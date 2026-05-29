OGC Nice – ASSE : Les dernières consignes choc de Rivère

Avant le barrage retour décisif contre l’ASSE, Jean-Pierre Rivère, président de l’OGC Nice, a donné ses dernières consignes aux Aiglons.

OGC Nice – ASSE : Un barrage historique pour les Niçois

La suite après cette publicité

L’OGC Nice joue le match de sa survie en Ligue 1 contre l’ASSE, vendredi (20h45) au stade de l’Allianz Riviera, à huis clos total. Après avoir disputé la Ligue Europa et la finale de la coupe de France cette saison, ce sera catastrophique pour le club azuréen de descendre en Ligue 2 !

Les Niçois espèrent assurer leur maintien dans l’élite en remportant le match retour décisif à domicile, après le nul (0-0) du match aller à Geoffroy-Guichard. C’est en tout cas le souhait ardent de Jean-Pierre Rivère.

À voir

OGC Nice : Gros coup dur avant le choc retour contre l’ASSE

Dans des propos tenus sur BFM Côte d’Azur, il évoque le vendredi 29 mai 2026 comme une date historique pour le club. « Ça fait très longtemps que l’OGC Nice n’a pas frôlé la relégation, surtout avec un barrage. C’est une date très importante », a-t-il déclaré.

Rivère : « Retrouver l’état d’esprit de la finale de la coupe de France »

Le président du Gym a ensuite prodigué des conseils aux Aiglons, afin d’assurer le maintien. « Les joueurs doivent croire en eux. Il reste un match, totalement décisif. Il faut qu’on prenne un peu plus de risques que ce qu’on a fait à Saint-Etienne. Si on pouvait retrouver l’état d’esprit de la finale de la coupe de France (perdue, ndlr) contre le RC Lens, ça serait parfait. On avait manqué un peu de chance », a-t-il demandé, tout en insistant :

« Il faut aborder le match avec une pression, mais une bonne pression, sinon on risque de revoir le même match qu’aller. Et ce n’est pas comme ça que ça passera. L’important, c’est de se libérer un peu, tout en restant sur nos gardes ».

Lire aussi sur l’ASSE :

ASSE : Montanier lâche une excellente nouvelle avant Nice

ASSE : Groupe contre Nice, Montanier sort un joueur du placard

À voir

Nouvelle incompréhension au PSG, un crack claque la porte !

En conclusion, Jean-Pierre Rivère espère un succès des Aiglons face aux Verts. « J’espère qu’’on va avoir la réussite », a-t-il indiqué, en pensant à la pauvreté du match aller, soldé par zéro tir cadré.