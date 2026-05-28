Mercato : Le PSG fixe une seule condition pour Akliouche !

Désireux de renforcer l’effectif de Luis Enrique cet été, le PSG serait prêt à relancer la piste menant à Maghnes Akliouche. Toutefois, le club parisien a une condition avant de lancer son offensive pour le joueur de l’AS Monaco. Explications.

Mercato : Le PSG prêt à relancer Maghnes Akliouche

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En vue de la saison prochaine, les dirigeants du Paris Saint-Germain s’intéresseraient à Maghnes Akliouche. Avec les départs annoncés de Bradley Barcola et Kang-In Lee, il devrait y avoir du mouvement dans le secteur offensif du PSG cet été. Sur les ailes, le club de la capitale voudrait compenser le vide que pourrait laisser les milieux offensifs français et sud-coréen.

D’après les informations de Fabrice Hawkins, Luis Campos veut toujours recruter Maghnes Akliouche. L’ailier droit de 24 ans est polyvalent et sait se déployer offensivement. Des qualités qui s’intègreraient parfaitement à la philosophie du jeu associatif que prône Luis Enrique depuis son arrivée à l’été 2023.

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Le journaliste de RMC Sport, présent dans l’émission L’After Foot ce mercredi soir a précisé qu’Akliouche pourrait aussi être le remplaçant de Bradley Barcola associé à plusieurs rumeurs de transfert cet été. Sous contrat avec le club de la Principauté jusqu’en juin 2028, le natif de Tremblay-en-France pourrait faire l’objet d’une offre de la part du Paris SG, mais à une condition.

Paris attend d’être fixé pour Kang-In et Barcola

Conscient de la situation autour de Kang-In Lee, le PSG anticipe déjà pour le remplacer. D’après les informations du quotidien L’Équipe, Luis Campos a coché le nom de Maghnes Akliouche, également pisté par Manchester City et considéré comme le choix numéro 1 du champion d’Europe en titre à ce poste.

Sur le papier, l’intérêt francilien pour l’international français est bien évidemment crédible. Déjà ciblé par les dirigeants parisiens l’an dernier, Akliouche n’avait pas rejoint le PSG en raison de la gourmandise de l’ASM, qui avait fixé son prix de départ à 80 millions d’euros. Cette fois-ci, le club de la Principauté devrait ouvrir la porte pour un montant moins important.

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Fabrice Hawkins précise toutefois que Luis Campos ne bougera dans ce dossier que si et seulement si l’un des attaquants de Luis Enrique venait à partir. « Maghnes Akliouche ? Ça va être un joli dossier qui est peut-être lié à celui de Barcola. Dans l’éventualité d’un départ de Barcola, qui n’est absolument pas acté, je pense que le PSG va se pencher sur lui. Oui, il sera sur le marché, comme il l’était la saison passée, avec cette fois plus de perspectives de départ. Il y a des clubs sur lui, notamment en Premier League, et le PSG qui s’est toujours intéressé à lui, activera la piste s’il y a un départ devant », a révélé le spécialiste mercato de RMC Sport. Affaire à suivre…