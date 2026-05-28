Nice-ASSE :Montanier prépare son équipe à tous les scénarios

Après le match nul de l’ASSE contre Nice à Saint-Etienne, Philippe Montanier déclare avoir préparé son équipe à tous les scénarios possibles.

OGC Nice – ASSE : Montanier et Puel prêts à jouer leur dernière carte

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L’ASSE et l’OGC Nice gardent toutes leurs cartes en main pour le match retour des barrages. Parce qu’ils se sont neutralisés (0-0), lors du match aller disputé au stade Geoffroy-Guichard devant 39 772 spectateurs. Aucune des deux barragistes n’a cadré un seul tir. Ce match nul est qualifié du plus pauvre de la saison, Ligue 1 et Ligue 2 confondues.

Ayant joué la prudence, mardi, les Verts et les Aiglons vont devoir se découvrir pour tenter de remporter le match retour décisif. Philippe Montanier et Claude Puel savent à quoi s’attendre, après avoir tiré les enseignements de la première confrontation. Mieux, ils se sont préparés à toutes les éventualités pour le match prévu à huis clos total, à l’Allianz Riviera.

Montanier prend tous les facteurs en compte, même la chance

L’entraîneur de l’AS Saint-Etienne a donné quelques indications sur la préparation, notamment mentale, de son équipe. « Il y a beaucoup de paramètres à considérer pour ce barrage retour, même un aspect chance. Peut-être qu’un joueur fera un exploit incroyable, peut-être qu’un autre commettra une erreur ou que ce sera le cas de l’arbitre […]. C’est ce qui fait l’incertitude et la beauté de notre sport », a-t-il confié en conférence de presse d’avant-match.

Parlant du facteur chance, l’ASSE avait éliminé Rodez AF aux tirs au but (0-0, 7 t.a.b à 6) lors du play-off 2. Les Stéphanois avaient effectivement été chanceux. Leurs adversaires ruthénois avaient manqué ses deux premiers tirs, et n’avait pas pu reprendre l’avantage quand Maubleu avait raté son tir.

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« Il est difficile de savoir quel aspect va faire la différence, on se doit de se concentrer sur tous. […]. L’expérience ? C’est vrai, cette situation a été connue par certains joueurs, je la connais aussi, ça peut nous servir. Et puis ça fait des semaines qu’on est programmés pour cette échéance. Je sens une équipe prête », a rassuré Philippe Montanier.