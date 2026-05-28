Mercato : Le Stade Rennais scelle l’avenir de trois cadres

La direction du Stade Rennais a pris certaines décisions en vue du prochain mercato estival. Le club breton refuse d’ouvrir la porte à certains cadres. Tout le monde n’est pas à vendre.

Mercato Stade Rennais : Trois cadres sont intouchables

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L’été s’annonce agité au Stade Rennais. Les dirigeants du club breton doivent trouver des liquidités pour maintenir les voyants du compte au vert. Plusieurs départs sont donc envisagés. Les meilleurs joueurs attirent les convoitises. Et certains dossiers pourraient rapporter gros. Mais Rennes ne veut pas céder certains cadres.

Arnaud Pouille a d’ailleurs fixé des limites. Dans un entretien accordé à Ouest-France, le président exécutif rennais a désigné trois joueurs jugés intransférables. Il s’agit de Brice Samba, Esteban Lepaul et Abdelhamid Ait Boudlal. Ces derniers ne partiront pas cet été.

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Arrivé en janvier 2025, Brice Samba s’est imposé comme un pilier. À 32 ans, le gardien international français a rassuré tout le monde. Auteur de 10 clean sheets en 48 matchs cette saison, il reste le patron de l’équipe rennaise.

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Devant, Esteban Lepaul attire déjà plusieurs clubs. Meilleur buteur de Ligue 1 avec 21 réalisations, l’attaquant de 26 ans possède une belle cote sur le marché, notamment en France et en Espagne. Malgré cet intérêt grandissant, le Stade Rennais ferme totalement la porte. Le troisième nom cité est aussi en pleine forme. À 20 ans, Abdelhamid Ait Boudlal représente l’un des grands espoirs du club. Le défenseur central marocain est considéré comme un élément clé du futur projet rennais.