ASSE : Les supporters en colère, ils pointent le projet KSV

Les supporters de l’ASSE sont en colère après le maintien de leur équipe en Ligue 2. Ils en veulent à KSV et pointe son projet à la tête du club.

L’ASSE rate la montée en L1, les supporters déçus

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L’ASSE n’a pas pu remonter en Ligue 1. Elle a échoué à l’étape des barrages face à l’OGC Nice. Les Stéphanois restent ainsi en Ligue 2 pour une deuxième saison de suite. L’objectif du club, cette saison, était pourtant le retour immédiat dans le championnat de l’élite. Finalement, les Verts sont passés à côté de leur but.

Quant à la Direction des Verts, elle n’a pas atteint l’objectif qu’elle s’est fixé. À la grande déception des milliers de supporters, restés mobilisés toute la saison, et même au-delà, pour pousser leur équipe.

Les MF91 pointent un projet « qui meurt » à Saint-Etienne

Partagé entre déception, tristesse, regrets et colère, le peuple vert s’est lâché. Il a exprimé sa frustration sur des banderoles, après l’échec de la montée de l’AS Saint-Etienne en Ligue 1. « Projet Kilmer ? 25 M€ (dépensés dans le recrutement, ndlr) pour une équipe de merde ! Projet qui meurt », ont écrit les Magic Fans (MF91), du côté de L’Etrat, cette nuit.

Selon les informations relayées par Evect, les groupes ultra stéphanois ont déployé d’autres banderoles dans la Ville. Au stade Geoffroy Guichard, un message signé des Green Angels pointe le comportement de leurs joueurs : « On subit votre nonchalance perpétuelle… Tous responsables ».

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Au puits Couriot, les GA92 ont notamment écrit : « Les Verts à la mine » ou encore : « Vous salissez Sainté ». Les supporters de l’ASSE sont certes frustrés et en colère, mais ils demeurent l’indéfectible « douzième Homme » des Verts.