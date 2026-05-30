L’ASSE reste en Ligue 2, Gazidis fait une nouvelle promesse

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L’ASSE reste en Ligue 2, Gazidis fait une nouvelle promesse
© Ivan Gazidis, président de l'ASSE
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Ivan Gazidis n’a pas caché sa déception après l’échec de l’ASSE en barrage pour la montée en Ligue 1. Malgré tout, il a fait une nouvelle promesse pour la saison prochaine.

L’ASSE échoue aux portes de la L1, decéption et regrets du club

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La déception est grande à l’ASSE après la montée ratée face à l’OGC Nice en barrage. Les Verts ont coulé à l’Allianz Riviera en concédant 4 buts en deuxième mi-temps (4-1). Philippe Montanier et son équipe ont échoué aux portes de la Ligue 1, en perdant largement le match le plus décisif de la saison.

À l’issue de la lourde défaite, Ivan Gazidis a exprimé sa déception, mais aussi ses regrets. « C’est une énorme désillusion. […]. Nous avons eu 34 opportunités durant la saison et nous n’avons pas su les saisir. Cette montée, nous l’avons laissée échapper bien avant ce barrage », a-t-il regretté.

Le président de l’AS Saint-Etienne a annoncé, dans la foulée, de grands changements. « Il y a beaucoup de choses que nous devons changer », a-t-il lâché immédiatement. Le patron de Kilmer Sports Ventures entend assumer entièrement la responsabilité de la Direction du club : « Nous devons tous prendre nos responsabilités dans cet échec. Moi le premier ».

Ivan Gazidis promet : « Nous devons faire mieux et nous ferons mieux »

En attendant l’ouverture officielle du mercato d’été et les grandes décisions, il se projette vers la saison prochaine : « Nous devons maintenant penser à la prochaine étape. […]. Nous devons rendre les supporters fiers, parce que l’ASSE représente énormément pour eux ».

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En conclusion, Ivan Gazidis a promis de jouer à nouveau la montée en Ligue 1 en 2026-2027, mais avec plus de détermination. « Nous devons faire mieux. Et nous ferons mieux », a-t-il promis.

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