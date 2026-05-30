L’ASSE reste en Ligue 2, Gazidis fait une nouvelle promesse

Ivan Gazidis n’a pas caché sa déception après l’échec de l’ASSE en barrage pour la montée en Ligue 1. Malgré tout, il a fait une nouvelle promesse pour la saison prochaine.

L’ASSE échoue aux portes de la L1, decéption et regrets du club

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La déception est grande à l’ASSE après la montée ratée face à l’OGC Nice en barrage. Les Verts ont coulé à l’Allianz Riviera en concédant 4 buts en deuxième mi-temps (4-1). Philippe Montanier et son équipe ont échoué aux portes de la Ligue 1, en perdant largement le match le plus décisif de la saison.

À l’issue de la lourde défaite, Ivan Gazidis a exprimé sa déception, mais aussi ses regrets. « C’est une énorme désillusion. […]. Nous avons eu 34 opportunités durant la saison et nous n’avons pas su les saisir. Cette montée, nous l’avons laissée échapper bien avant ce barrage », a-t-il regretté.

Le président de l’AS Saint-Etienne a annoncé, dans la foulée, de grands changements. « Il y a beaucoup de choses que nous devons changer », a-t-il lâché immédiatement. Le patron de Kilmer Sports Ventures entend assumer entièrement la responsabilité de la Direction du club : « Nous devons tous prendre nos responsabilités dans cet échec. Moi le premier ».

Ivan Gazidis promet : « Nous devons faire mieux et nous ferons mieux »

En attendant l’ouverture officielle du mercato d’été et les grandes décisions, il se projette vers la saison prochaine : « Nous devons maintenant penser à la prochaine étape. […]. Nous devons rendre les supporters fiers, parce que l’ASSE représente énormément pour eux ».

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En conclusion, Ivan Gazidis a promis de jouer à nouveau la montée en Ligue 1 en 2026-2027, mais avec plus de détermination. « Nous devons faire mieux. Et nous ferons mieux », a-t-il promis.