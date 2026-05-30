Mercato ASSE : Le Cardinal clarifie rapidement son avenir

Julien Le Cardinal n’a pas attendu le mercato pour clarifier son avenir à l’ASSE. Après la défaite à Nice, il a annoncé la couleur sur son futur.

Mercato : Julien Le Cardinal reste à l’ASSE en Ligue 2

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Recruté à Brest en février 2026, Julien Le Cardinal a été un véritable renfort dans l’équipe de l’ASSE pendant la deuxième moitié de la saison. Cependant, les Verts n’ont pas réussi à remonter en Ligue 1. Ils ont perdu le barrage retour contre l’OGC Nice (4-1) et restent en Ligue 2.

Malgré la grosse déception, le défenseur central n’a pas esquivé la question de son avenir. Il compte bien rester à Saint-Etienne et en Ligue 2. « Moi en tout cas, je serai là », a-t-il répondu à Nice.

Sous contrat jusqu’au 30 juin 2028, le vice-capitaine des Verts va donc jouer à nouveau la montée, la saison prochaine. « Il va falloir repartir sur une nouvelle saison avec, j’espère, plus de professionnalisme et d’entrain de la part de tout le monde », a-t-il indiqué.

ASSE : Le capitaine réclame immédiatement des renforts

Julien Le Cardinal s’est ensuite projeté vers l’exercice 2026-2027. Il a demandé des renforts à la Direction stéphanoise, afin d’être mieux armé pour atteindre leur objectif unique : le retour dans l’élite. « J’espère qu’il y aura du sang frais l’année prochaine », a-t-il glissé.

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Pour rappel, le défenseur a été recruté en Ligue 1 à 1,5 millions d’euros. Il a été titulaire 11 fois en Ligue 2 sous le maillot des Verts, puis a disputé les 3 matchs de barrage, celui contre Rodez et les deux confrontations avec l’OGC Nice. Il a été un pilier de l’équipe de Philippe Montanier.