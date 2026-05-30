Mercato OM : Un roc anglais se rapproche de Marseille  

Les dirigeants de l’OM préparent un coup XXL en Angleterre. Un jeune défenseur pourrait débarquer gratuitement à Marseille cet été.

Mercato : L’OM cible un prodige anglais

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La direction de l’OM prépare le dégraissage. Cet été, la défense phocéenne va complètement changer de visage. L’OM cherche du sang neuf. Pour reconstruire son arrière-garde, le club lorgne de nouveau vers l’Angleterre.

Selon L’Équipe, la direction marseillaise prévoit un grand ménage estival. Le milieu de terrain va inévitablement bouger. Bilal Nadir, Arthur Vermeeren, Geoffrey Kondogbia, Pierre-Emile Hojbjerg pourraient quitter Marseille. La défense subira exactement le même sort. Leonardo Balerdi est poussé vers la sortie. Benjamin Pavard a déjà plié ses bagages.

Face à ce vaste chantier, l’OM a identifié un profil en Angleterre. Il s’agit de Sam Amissah, le couteau suisse très convoité. Ce talent anglais a 18 ans. Il évolue actuellement au sein du club de Fulham. Le grand public français ne le connaît pas encore. Pourtant, de l’autre côté de la Manche, le joueur fait énormément de bruit.

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Sa polyvalence impressionne du beau monde. Ce jeune espoir peut en effet évoluer en charnière centrale, mais aussi comme milieu défensif ou latéral (droit comme gauche). Sam Amissah attend encore ses premières minutes chez les professionnels. Son entraîneur l’a déjà convoqué sur le banc de l’équipe première à plusieurs reprises. Il a figuré dans le groupe en Premier League et dans les différentes coupes nationales.

The Telegraph confirme l’intérêt de l’OM. Les scouts marseillais ont scruté ses excellentes prestations avec les U21 de Fulham. Leur objectif est de l’attirer gratuitement cet été. Son contrat s’achève en effet en juin 2026. La tâche s’annonce toutefois rude. La concurrence est forte. De grands cadors européens suivent ce dossier de très près.

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L’Ajax Amsterdam et la Juventus Turin sont sur le coup. Les géants anglais veillent aussi. Arsenal, Chelsea et Manchester United convoitent activement le jeune défenseur. Sam Amissah va devoir trancher très vite. Son club formateur, Fulham, tentera sûrement de le prolonger. Mais Marseille possède de solides arguments. La refonte de l’effectif marseillais lui offre de réelles garanties de temps de jeu.