PSG-Arsenal : Les compos ! Luis Enrique opère un choix fort

À quelques heures du choc entre le PSG et Arsenal FC en finale de la Ligue des Champions, les médias spéculent sur les compositions possibles de Luis Enrique et Mikel Arteta.

PSG : Luis Enrique a un doute en défense

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Le onze de départ du Paris Saint-Germain, qui sera aligné par Luis Enrique samedi, au coup d’envoi de la finale de Ligue des Champions contre Arsenal, devrait fortement ressembler à l’équipe victorieuse face à l’Inter Milan la saison dernière. Si Matvey Safonov remplace Gianluigi Donnarumma, parti à Manchester City, dans les, buts, les joueurs de champ pourraient quasiment être les mêmes que l’année passée.

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Un doute subsiste toutefois et il concerne Warren Zaïre-Emery. Comme d’habitude les choix de Luis Enrique seront annoncés au tout dernier moment. Achraf Hakimi de son côté s’est entraîné normalement depuis mardi et se sent prêt à débuter. Mais le latéral droit de 27 ans n’a plus joué depuis le 28 avril dernier.

D’après les informations de Giovanni Castaldi, présent sur place pour La Chaîne L’Équipe, Hakimi ne serait pas encore à 100% de ses moyens. Lors de la dernière séance de mise en place organisée vendredi au stade Ferenc-Puskas, l’international marocain aurait affiché des signes de fatigue physique, au point de semer le doute dans l’esprit du staff parisien. Il y aurait un doute sur la titularisation d’Achraf Hakimi. Warren Zaïre-Emery pourrait donc démarrer en tant que latéral droit.

« Selon ce qui est revenu aux oreilles de Giovanni Castaldi, il reste un doute sur Achraf Hakimi et Warren Zaïre-Emery pourrait démarrer à la place de Hakimi comme latéral droit. Lors de la mise en place, Hakimi manquait de peps et de rythme », a notamment rapporté Olivier Ménard dans L’Équipe du Soir.

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Pour le reste de la défense, Marquinhos et Willian Pacho vont constituer la paire en charnière centrale, Nuno Mendes va occuper son côté gauche. Au milieu de terrain, le trio Fabian Ruiz, Vitinha et Joao Neves est attendu. En attaque Ousmane Dembélé, qui avait ressenti une gêne lors de la dernière journée de championnat contre le Paris FC, va beaucoup mieux.

Le Ballon d’Or 2025 a multiplié les courses en début de soirée sur la pelouse de la Puskás Arena et devrait donc commencer le match ce soir contre Arsenal, aux côtés de Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia.

Arsenal : Mikel Arteta fragilisé par les blessures

Dans le camp d’Arsenal, Mikel Arteta se rend en Hongrie avec quasiment tous ses soldats, puisque seul Ben White, blessé, manque à l’appel. En son absence, c’est Jurrien Timber qui aura la lourde tâche de contenir Khvicha Kvaratskhelia. Le défenseur néerlandais sera bien aidé par le seul joueur français du XI de départ des Gunners, Willian Saliba.

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Autre inquiétude pour l’entraîneur du club anglais : Noni Madueke, touché musculairement lors du dernier match de Premier League, demeure incertain pour cette finale. Mikel Arteta pourrait être contraint de revoir ses plans défensifs. Voici la composition probable des deux équipes.

Le onze possible du PSG

Gardien : Safonov

Défenseurs : Hakimi ou Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes

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Milieux : Neves, Vitinha, Ruiz

Attaquants : Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

La compo probable d’Arsenal

Gardien : Raya

Défenseurs : Mosquera/Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori

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Milieux : Rice, Lewis-Skelly

Attaquants : Saka, Ödegaard, Trossard – Gyökeres ou Havertz.