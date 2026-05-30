Mercato : Le Stade Rennais répond cash à un club italien  

Un cador italien veut piocher au Stade Rennais cet été. Les dirigeants rennais déchirent l’offre.

Mercato : Le Stade Rennais recale un club italien

La suite après cette publicité

30 millions d’euros. C’est le montant qui amuse actuellement la direction du Stade Rennais. L’Italie courtise activement Esteban Lepaul, mais le club breton verrouille ses portes et refuse catégoriquement tout transfert cet été.

L’été dernier, toute fin de mercato, Rennes a déboursé 13,5 millions d’euros pour arracher ce talent au SCO d’Angers. L’investissement s’avère aujourd’hui rentable. Le Français de 26 ans a dominé le classement des buteurs et propulsé son équipe à la sixième place de la Ligue 1.

À voir

Mercato ASSE : Montanier lâche un indice sur son futur

Sa valeur marchande explose. Le joueur formé à Lyon perçoit encore un salaire modeste, ce qui rend une prolongation de contrat très probable. Côme veut gâcher les plans des Rennais. Le club italien vient de se qualifier pour la Ligue des Champions et rêve d’attirer le buteur rennais. Ses propriétaires indonésiens sont milliardaires.

Lire aussi : Mercato Stade Rennais : Un prétendant débarque pour Ludovic Blas

Cependant, ils refusent de payer les 30 millions d’euros exigés par Rennes pour ouvrir les négociations. En France, la réalité est bien plus tranchée. Les dirigeants du Roazhon Park excluent totalement une vente estivale. Lepaul se sent parfaitement bien en Bretagne. Il veut absolument jouer la Coupe d’Europe avec les Rouge et Noir.

Lire la suite sur le Stade Rennais

Mercato Stade Rennais : C’est fait, un renfort débarque à Rennes

À voir

PSG-Arsenal : Les compos ! Luis Enrique opère un choix fort

Mercato : Le Stade Rennais veut relancer un flop, négociation en cours

Cette position ferme devra durer tout l’été. Le Benfica Lisbonne et l’Atlético de Madrid surveillent attentivement le joueur et pourraient relancer les pourparlers prochainement. Le Stade Rennais tient enfin son avant-centre idéal. Le club breton possède heureusement la surface financière nécessaire pour repousser ces prestigieux prétendants.