Mercato ASSE : Montanier lâche un indice sur son futur

Après l’échec de l’ASSE aux portes de la Ligue 1, la question de l’avenir de Philippe Montanier se pose. Va-t-il rester ou quitter Saint-Etienne ?

Philippe Montanier échoue à ramener l’ASSE en Ligue 1

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Visant la montée immédiate en Ligue 1 cette saison, l’ASSE a échoué. Elle reste en Ligue 2 après avoir perdu le match retour de barrage contre l’OGC Nice à l’Allianz Riviera (4-1). Troisième au classement final du championnat, les Verts n’avaient pas réussi à se qualifier directement pour la montée. Ils avaient été éjectés de la deuxième place par Le Mans FC, à deux journées de la fin de la saison régulière.

Cet échec est également celui de Philippe Montanier. Recruté à la suite du limogeage d’Eirik Horneland, le 1er février 2026, il avait pour mission de ramener l’AS Saint-Etienne dans l’élite. Un objectif qu’il n’a pas atteint.

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Très déçu naturellement, le technicien de 61 ans n’a pas souhaité se projeter immédiatement. Il se donne un temps de réflexion avant de parler de son futur, selon ses confidences sur Ligue 1+. « Concernant mon cas personnel, je trouve qu’il est indécent d’en parler aujourd’hui. Nous sommes tous déçus », a-t-il répondu.

« Il y a un temps pour tout. Ce n’est pas le moment, après une défaite […]. Ma situation n’a pas d’importance face à la déception que nous ressentons. Ce n’est pas important aujourd’hui. On va avoir le temps de se parler », a insisté le coach des Stéphanois.

Montanier est-il enclin à rempiler à l’ASSE ?

Il faut noter que Philippe Montanier a signé à l’ASSE pour une demi-saison, soit jusqu’au 30 juin 2026. Son contrat est assorti d’une option d’une saison supplémentaire, mais seulement en cas de remonter en Ligue 1. Il ne sera donc pas activé !

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Si les décideurs de Kilmer Sports Ventures souhaitent le garder à son poste, ils devront négocier un nouveau contrat avec lui. Cependant, rien n’indique, pour l’instant, que Montanier souhaite rempiler à Saint-Etienne en Ligue 2.