PSG-Arsenal : C’est déjà le chaos dans les rues de Budapest

Ce samedi à 18 heures, le PSG et Arsenal FC s’affrontent en finale de la Ligue des Champions à la Puskas Arena de Budapest. À quelques heures de ce choc européen, ce sont les supporters des deux équipes qui se défient déjà dans les rues la capitale hongroise.

Les fans du PSG et d’Arsenal s’affrontent à Budapest

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La presse britannique a rapporté ce samedi des affrontements entre des Ultras du PSG et des hooligans d’Arsenal, en marge de la finale de la Ligue des Champions qui débutera à 18 heures dans la capitale de la Hongrie. Le journal The Sun a diffusé des vidéos, où l’on voit supporters des Gunners et du Paris Saint-Germain s’attaquer la nuit dernière à coups de fumigènes, à coups de pieds et poings dans les rues de Budapest.

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On voit « une femme donner un coup de pied à un homme qui trébuche en arrière dans la rue, avant que trois autres hommes ne lui assènent des coups de poing », détaille le célèbre tabloïd britannique. Vendredi soir, le média local Blikk évoquait déjà la crainte d’incidents après la finale.

« Samedi, le monde du football aura les yeux rivés sur Budapest, la capitale hongroise accueillant la finale de la Ligue des champions. Malheureusement, le choc PSG – Arsenal risque de dégénérer non seulement à la Puskas Arena, mais aussi dans les rues, les supporters se préparant apparemment depuis longtemps à des affrontements.

Des confrontations pourraient éclater entre supporters français et anglais, ainsi qu’avec des groupes de supporters hongrois dans toute la ville », écrit la publication hongroise avant de se demander : « y aura-t-il des incidents impliquant des supporters dans les rues de Budapest à l’occasion de la finale de la Ligue des Champions ? »

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Selon diverses sources, environ dix mille supporters dépourvus de billet se seraient rendus dans la capitale hongroise. Pour garantir la sécurité des spectateurs et prévenir d’éventuels affrontements, quelque quatre mille agents seront déployés samedi à la Puskas Arena. Malgré ces dispositions, les autorités redoutent que ce dispositif ne suffise pas. C’est la première fois que Budapest accueille la finale de la Ligue des champions.

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Dès samedi matin, les supporters des deux camps se sont à nouveau rassemblés dans les rues, nombre d’entre eux ayant enchaîné sur une longue nuit de fête après le coup d’envoi des hostilités vendredi soir.