ASSE : Barrée par Nice (4-1), Saint-Etienne reste en Ligue 2

L’ASSE reste en Ligue 2 pour une deuxième saison consécutive. La voie pour la montée en Ligue lui é été barrée par l’OGC Nice, lors du match retour décisif des barrages.

L’OGC Nice empêche l’ASSE de rejoint la Ligue 1

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L’ASSE est passée à son côté de son unique objectif de la saison, qui était la montée immédiate en Ligue 1. N’ayant pas pu finir parmi les deux premiers de Ligue 2, à l’issue du championnat régulier, les Verts avaient l’opportunité de passer par les barrages pour rejoindre l’élite.

Cependant, ils ont échoué face à l’OGC Nice, le 16e de la Ligue 1. Les Stéphanois entretenaient l’espoir de passer après le match nul concédé à Geoffroy-Guichard, il y a trois jours. Surtout que les Niçois étaient privés du soutien de leurs supporters, en raison du huis clos total imposé par la LFP. Mais sur le terrain, c’est plutôt le Gym qui a été plus efficace (4-1).

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Grâce à quatre buts inscrits en deuxième période, par Jonathan Clauss (62e), Kaïl Boudache (81e) et Elye Wahi (87e et 90e +2), les Aiglons se sont imposés. Les Verts avaient égalisé par Zuriko Davitashvili sur penalty (1-1, 79e).

L’OGC Nice reste donc dans l’élite à l’issue d’une longue et stressante saison. Pour rappel, l’équipe de Claude Puel a disputé la phasse de Ligue de la Ligue Europa, puis est allée jusqu’en finale de la coupe de France.

Tout est à refaire pour l’AS Saint-Etienne

Pour l’AS Saint-Etienne, tout est à refaire ! Elle va passer une deuxième saison de suite en Ligue 2, comme entre 2022 et 2024. Kilmer Sports Ventures devra trouver les joueurs avec qui le club va encore tentre la remontée en Ligue 1. Mais aussi trouver un nouvel entraîneur, car Philippe Montanier a signé pour une demi saison en février 2026.

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La prolongation automatique de son contrat était prévue, mais seulement en cas de retour en Ligue 1.