PSG : Thierry Henry rend un hommage émouvant à Luis Enrique

Malgré son grand attachement à Arsenal, Thierry Henry a salué la victoire du PSG en finale de la Ligue des Champions face aux Gunners. La légende française a tenu à rendre hommage à Luis Enrique, l’entraîneur du club de la capitale.

Thierry Henry à Luis Enrique : « Ce que vous faites pour le foot français est remarquable »

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Présent ce samedi à Budapest pour la finale de Ligue des Champions, Thierry Henry a félicité Luis Enrique après la victoire du PSG aux tirs au but face à Arsenal (1-1, 4-3 tab). L’ancien buteur des Gunners a notamment souligné l’apport de l’entraîneur espagnol pour le football français.

« Après le départ de Mbappé, vous avez dit que votre équipe serait meilleure, qu’elle évoluerait en tant qu’équipe et qu’elle gagnerait en équipe. Vous ne vous êtes pas contenté de le dire, vous l’avez fait, et vous l’avez refait », a salué Thierry Henry sur le plateau de CBS Sports, avant d’ajouter : « j’ai déjà dit que les gens confondent parfois arrogance et confiance en soi. »

En trois ans sur le banc du Paris SG, Luis Enrique a permis aux Rouge et Bleu de soulever deux Ligue des Champions de façon consécutive. Un bilan extraordinaire qui force le respect.

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« Vous savez exactement où se trouve votre équipe et où elle doit se rendre. Je dois dire que ce que vous faites pour le football français est remarquable, car, vous savez, depuis les années 90 peut-être, on n’avait plus vu en Europe une équipe jouer comme ça, avec autant d’assurance », a poursuivi le Champion du Monde 1998.