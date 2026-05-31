Mercato PSG : Vitinha évoque son avenir après la LDC

‎‎Vitinha et le PSG ont une nouvelle fois inscrit leur nom au sommet du football européen. Dans la foulée d’une deuxième Ligue des champions consécutive remportée face à Arsenal, le milieu portugais a savouré l’instant tout en abordant avec sérénité les nombreuses spéculations qui entourent son avenir.

‎Vitinha, un leader discret au cœur du succès du PSG

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‎La soirée à Budapest a encore confirmé ce que les observateurs du football européen constatent depuis plusieurs mois : Vitinha est devenu l’un des éléments essentiels de la machine parisienne. Omniprésent dans l’entrejeu, précieux dans la conservation du ballon et toujours disponible dans les moments de tension, le Portugais a une nouvelle fois répondu présent lors du rendez-vous le plus important de la saison.

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‎Épuisé par l’intensité de la rencontre, le numéro 17 du PSG n’a toutefois pas pu aller au bout de la prolongation. Touché par des crampes, il a assisté depuis le banc à la séance de tirs au but qui a finalement offert un nouveau titre continental au club de la capitale. Une fin de match frustrante sur le plan personnel, mais rapidement effacée par la joie collective.

‎Une saison mouvementée qui se termine en apothéose

‎En zone mixte, Vitinha a tenu à rappeler le parcours parfois chaotique traversé par son équipe. « Ça a été une saison dingue. C’était vraiment avec beaucoup de hauts et de bas. Quand on a commencé la saison, avec le peu de préparation, c’était 100 % prévu qu’il y aurait des soucis », a-t-il déclaré. ‎Le Portugais a également insisté sur la capacité du groupe à surmonter les absences et les difficultés.

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« On a joué plusieurs matchs sans beaucoup de joueurs importants et même là, on a réussi à répondre présent », se réjouit Vitinha. Pour lui, ce deuxième sacre européen n’est pas le fruit du hasard mais l’aboutissement d’un travail constant. « Finir de cette façon-là, c’est le rêve ultime. Faire le back to back, c’est vraiment une fierté. On l’a mérité, du début à la fin », se frotte-t-il les mains.

‎Luis Enrique, l’architecte d’une dynastie

‎Depuis son arrivée, Luis Enrique a profondément transformé l’identité du Paris Saint-Germain. L’entraîneur espagnol a construit un collectif où chaque joueur se sent concerné, qu’il soit titulaire ou remplaçant. ‎Vitinha n’a d’ailleurs pas manqué de souligner cet aspect.

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« Tout le monde ne peut pas jouer mais même les joueurs qui jouent moins ont le sourire et sont prêts à tout donner. Ça fait la différence », rappelle-t-il. Avant d’ajouter à propos de son entraîneur : « Luis Enrique est vraiment le responsable, j’espère qu’il va pousser encore plus ! »

‎Mercato PSG : Vitinha calme les spéculations sur son avenir

‎Alors que plusieurs grands clubs européens suivraient de près sa situation, Vitinha n’a montré aucun signe d’inquiétude. Le milieu parisien considère ces convoitises comme une conséquence logique des performances du PSG au plus haut niveau. ‎« C’est normal que de grands clubs veuillent les joueurs du PSG car ce sont les meilleurs depuis deux ans », a-t-il affirmé. Une déclaration qui traduit surtout la confiance actuelle du groupe parisien.

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Sans annoncer clairement ses intentions pour le prochain mercato, Vitinha a préféré mettre en avant la réussite collective. « Aujourd’hui on peut dire : « On est les meilleurs d’Europe ». » ‎Cette prise de parole ressemble davantage à un message de continuité qu’à un indice de départ. À l’heure où le PSG règne sur le continent, Vitinha apparaît plus que jamais comme l’un des symboles du projet porté par Luis Enrique. Et dans la capitale française, personne ne semble pressé de voir ce mariage prendre fin.