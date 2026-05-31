PSG : La mise au point de Luis Enrique sur le mercato

‎‎Luis Enrique et le PSG ont choisi de savourer avant de penser au mercato. Après un nouveau sacre européen décroché face à Arsenal, l’entraîneur parisien a tenu à calmer les spéculations sur le mercato estival tout en dévoilant sa feuille de route pour la saison à venir.

‎PSG : ‎Une victoire européenne qui change la perspective

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‎Le Paris Saint-Germain vient d’écrire une nouvelle page de son histoire en remportant une deuxième Ligue des champions consécutive face à Arsenal. Dans l’euphorie du succès, les questions sur le prochain mercato se sont rapidement multipliées autour du club de la capitale.

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‎Face à cette agitation, Luis Enrique a préféré adopter un discours mesuré. En conférence de presse, le technicien espagnol a rappelé que l’heure n’était pas encore aux grandes manœuvres. « C’est un autre chapitre. On va suivre notre ligne de conduite », a-t-il déclaré, refusant de céder à toute précipitation.

‎La continuité avant la révolution

‎L’ancien entraîneur du FC Barcelone estime que l’effectif actuel possède déjà de solides garanties pour continuer à tout gagner. « On n’a pas besoin de beaucoup de joueurs parce qu’il est très dur d’intégrer le PSG », a-t-il expliqué, tout en soulignant l’exigence particulière du projet parisien.

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‎Cette déclaration traduit une réalité souvent observée dans les grands clubs européens. Une équipe qui gagne n’a pas nécessairement besoin d’être profondément transformée. Luis Enrique souhaite avant tout préserver les équilibres qui ont permis au PSG de régner sur l’Europe.

‎Les remplaçants au cœur du projet de Luis Enrique

‎Au-delà du mercato, le coach parisien a également tenu à mettre en lumière le rôle des joueurs de l’ombre. Après la finale, il a rendu hommage aux remplaçants, dont l’implication tout au long de la saison a contribué aux succès du groupe. ‎Cette reconnaissance en dit long sur la philosophie actuelle du PSG.

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Plus qu’une accumulation de stars, Luis Enrique cherche à construire un collectif capable de rester compétitif sur la durée. D’ailleurs, son message est sans ambiguïté : « On aura besoin de nouveaux joueurs pour avoir d’autres options mais nous avons déjà un très bon effectif. On va y aller piano piano. »