Mercato OM : Lorenzi s’offre déjà trois renforts majeurs

‎Avec Grégory Lorenzi, l’OM n’a pas attendu les premières signatures de joueurs pour lancer son opération reconstruction. En coulisses, le directeur sportif a déjà posé plusieurs fondations importantes en s’entourant de trois collaborateurs clés, un signal fort qui révèle l’ambition du club marseillais de repenser en profondeur son recrutement avant un mercato particulièrement stratégique.

‎Mercato OM : Une nouvelle garde prend place à Marseille

La suite après cette publicité

‎Alors que son arrivée à la direction sportive doit encore être officiellement finalisée, Grégory Lorenzi agit déjà comme un homme aux commandes. Le dirigeant travaille depuis plusieurs semaines sur l’organisation interne qui devra accompagner les futures décisions du club sur le marché des transferts. ‎Selon les informations relayées par le compte GP013, Lorenzi a choisi de venir avec trois collaborateurs de confiance :

Lire aussi : Coup de théâtre à l’OM : Lorenzi contre-attaque face à Nice

À voir

Les Ultras ASSE sauvés de la dissolution ? Un verdict tombe

« Grégory Lorenzi arrive à l’OM avec ses trois hommes de confiance : Yannick Lorenzi (scouting terrain), Emmanuel Pascal (repérage jeunes / France), Thierry Bonalair (analyses & liens pro) ». Un choix qui témoigne d’une volonté de s’appuyer sur des profils qu’il connaît parfaitement afin d’accélérer la mise en place de sa méthode.

🔹Grégory Lorenzi arrive à l’OM avec ses trois hommes de confiance : Yannick Lorenzi (scouting terrain), Emmanuel Pascal (repérage jeunes / France) Thierry Bonalair (analyses & liens pro).



🔹Sa cellule va sûrement s’agrandir : trois scouts seuls ne suffiront pas !#MercatOM🔵⚪ pic.twitter.com/quJyIvSlfo — GP013 (@Gp_013) May 29, 2026

‎Un recrutement pensé pour couvrir tous les terrains

‎La composition de cette première équipe ne doit rien au hasard. Chaque membre possède un domaine d’expertise précis, allant de l’observation des joueurs sur le terrain à l’identification des jeunes talents, en passant par l’analyse approfondie des performances et des opportunités du marché.

Lire aussi : OM : Rivère réclame des comptes pour Grégory Lorenzi

‎Dans les clubs européens les plus performants, les cellules de recrutement fonctionnent aujourd’hui comme de véritables centres d’intelligence sportive. Marseille semble vouloir emprunter cette voie. Cette répartition des rôles pourrait permettre d’améliorer la réactivité du club face à une concurrence toujours plus féroce lors des périodes de transferts.

‎Une transformation appelée à s’accélérer

‎Cette première vague de nominations ne représenterait toutefois qu’une étape intermédiaire. Selon les mêmes sources, la structure devrait rapidement être renforcée afin de répondre aux besoins d’un club engagé dans plusieurs compétitions et confronté à une forte pression sportive. ‎L’information essentielle n’est donc pas l’arrivée de trois scouts supplémentaires, mais la naissance d’un nouveau modèle de fonctionnement.

À voir

Mercato : Le Stade Rennais s’offre une recrue 5 étoiles pour Lepaul

Lire aussi : Mercato OM : Lorenzi lâche une bombe sur l’avenir de Greenwood

Longtemps critiquée pour son manque de continuité, la cellule de recrutement marseillaise pourrait enfin bénéficier d’une vision cohérente sur plusieurs saisons. Comme l’indique la source relayée par GP013 et confirmée par But!, « sa cellule va sûrement s’agrandir : trois scouts seuls ne suffiront pas ! ».

‎Lorenzi prépare déjà le futur de l’OM

‎Avant même de boucler le moindre transfert de joueur, Grégory Lorenzi semble vouloir sécuriser l’outil de travail qui permettra à Marseille de mieux recruter demain. Cette démarche, souvent moins médiatisée que les signatures estivales, constitue pourtant l’une des bases de la réussite sportive à long terme.

Lire la suite sur l’OM :

Mercato OM : La Roma a un plan de rêve pour Greenwood

Mercato OM : Les futures recrues reçoivent un message fort

À voir

LDC : Le PSG fait une annonce exceptionnelle après le sacre

‎À la Commanderie, le chantier est donc déjà bien engagé. Les premiers renforts de Lorenzi ne portent pas encore de crampons, mais ils pourraient jouer un rôle déterminant dans la construction du prochain Olympique de Marseille.