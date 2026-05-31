Mercato OM : Un coup de génie de Stéphane Richard validé

‎Annoncé aux commandes de l’OM, Stéphane Richard récolte déjà ses premiers éloges. Le choix de confier la direction sportive à Grégory Lorenzi suscite une vague d’approbation dans le monde du football, où son parcours et sa méthode de travail sont présentés comme des garanties de sérieux pour l’avenir marseillais.

‎Mercato OM : Lorenzi, un choix fort qui envoie un message

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‎Même s’il n’entrera officiellement en fonction que le 2 juillet, Stéphane Richard a déjà imprimé sa marque sur les orientations du club phocéen. En validant l’arrivée de Grégory Lorenzi pour succéder à Medhi Benatia, le futur président de l’OM a choisi un profil reconnu pour sa rigueur et sa capacité à structurer un projet sportif sur la durée.‎

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Cette décision n’est pas passée inaperçue. Pendant une décennie au Stade Brestois, Lorenzi a participé à la transformation du club breton, devenu un exemple de progression et de stabilité. Dans un environnement marseillais souvent marqué par l’urgence des résultats, ce choix apparaît comme le signe d’une volonté de construire plutôt que de réagir.

‎Les témoignages qui renforcent sa crédibilité

‎Parmi les premiers soutiens, Ange Lorenzi, père du nouveau directeur sportif, n’a pas caché sa confiance. Dans les colonnes de La Provence, il affirme : « Il a toujours été fait pour être directeur sportif. Déjà joueur, il dépassait ses fonctions » avant d’ajouter : « Je ne me fais pas de soucis pour mon fils, je sais qu’il a la tête sur les épaules. »

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‎Ces propos trouvent un écho chez ceux qui ont travaillé à ses côtés. Recruté à Brest en 2017, Hugo Magnetti dresse lui aussi un portrait flatteur du dirigeant. « Grégory a tout changé, il nous a permis d’évoluer dans de meilleures conditions, de devenir plus professionnel », explique le milieu de terrain, qui souligne l’impact concret de son travail sur le quotidien du club.

‎Une nouvelle philosophie pour Marseille

‎Au-delà des compliments, c’est surtout la méthode Lorenzi qui séduit. Hugo Magnetti insiste sur une qualité devenue rare dans le football moderne : « La force de Grégory, c’est de savoir rester à sa place. Lui, l’entraîneur, le président et les joueurs, chacun avait un rôle à jouer, sans empiéter sur celui des autres ». ‎Cette vision pourrait représenter un tournant pour l’Olympique de Marseille.

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Dans les grands clubs, les succès reposent souvent sur des responsabilités clairement définies et une cohérence entre les différents décideurs. En misant sur Lorenzi, Stéphane Richard semble avoir privilégié la compétence et la stabilité. Un premier choix qui, avant même le début officiel de son mandat, reçoit déjà l’approbation d’une grande partie des observateurs.