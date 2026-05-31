INFO Mercato: Le vestiaire de l’OM attend déjà Bruno Genesio

Laissé libre par le LOSC à la fin de son contrat, Bruno Genesio est pressenti pour remplacer Habib Beye sur le banc de l’OM. Une arrivée déjà validée par le vestiaire du club olympien. Explications.

Mercato OM : Bruno Genesio est chaud pour dire oui

La suite après cette publicité

Après l’officialisation de Grégory Lorenzi au poste de directeur sportif, les supporters de l’Olympique de Marseille attendent désormais de connaître le nom du nouvel entraîneur. La nouvelle direction de l’OM ne souhaitant pas garder Habib Beye.

Dans cette optique, la piste menant à Bruno Genesio semble être la plus chaude comme l’assure Karim Bennani sur le plateau de L’ÉQUIPE de Greg. Pour le journaliste de La Chaîne L’ÉQUIPE, le technicien français est chaud à l’idée de prendre en main un grand club comme l’OM.

À voir

Mercato OM : Un coup de génie de Stéphane Richard validé

Lisez aussi : Mercato LOSC : Officiel, Lille libère Bruno Genesio

« Bruno Genesio à l’OM, on y est ou pas ? Oui, on y est, je pense. J’avais pu discuter un peu avec lui et c’est un entraîneur qui n’a jamais caché son envie d’aller entraîner un très grand club. Est-ce que Marseille est un plus grand club que Lille aujourd’hui ?

J’en suis pas sûr par rapport aux résultats. Mais d’un point de vue de club mythique, Marseille c’est quelque chose qui ne se refuse pas », a confié Karim Bennani. Cela tombe bien, puisque du côté de Marseille, le vestiaire semble déjà séduit par le profil de Genesio.

Bruno Genesio fait l’unanimité à l’OM

Récemment, Walid Acherchour a révélé que Bruno Genesio fait déjà l’unanimité au sein du vestiaire de l’Olympique de Marseille : « les échos que j’ai, c’est qu’il y a pas mal de joueurs de l’OM qui veulent l’arrivée de Bruno Genesio. »

À voir

Mercato ASSE : Cette fois c’est fini, il va claquer la porte

D’ailleurs, le défenseur central de l’OM, Nayef Aguerd, a déjà publiquement avoué son amour pour l’ancien coach de Lille LOSC. Alors qu’il évoluait encore à West Ham, l’international marocain n’avait pas tari d’éloges à l’endroit de Genesio l’année dernière.

Lisez aussi : Mercato : Coup de tonnerre ! Bruno Genesio arrive à l’OM

« Bruno Genesio est un coach que j’apprécie beaucoup, avec lequel on a passé des moments incroyables à Rennes. On les a aussi partagés avec Dimitri Farbos, son adjoint. Je n’ai que de bons souvenirs avec eux. C’est un coach qui a marqué ma jeune carrière. C’est un coach avec lequel je suis resté en contact, qui me donne toujours, jusqu’à présent, des conseils. Je peux parler de lui toute l’après-midi, vous savez (rire).

Lire la suite sur l’OM

Mercato OM : Un coup de génie de Stéphane Richard validé

À voir

PSG : La mise au point de Luis Enrique sur le mercato

Mercato OM : La Roma a un plan de rêve pour Greenwood

Plus sérieusement, c’est un coach qui compte beaucoup pour moi. Et je ne lui souhaite que du bonheur », confiait Nayef Aguerd l’été dernier auprès du Petit Lillois. Bientôt de retrouvailles dans la cité phocéenne ? Affaire à suivre…