Mercato ASSE : Cette fois c’est fini, il va claquer la porte

‎‎L’ASSE pourrait cette fois-ci voir un de ses piliers offensifs prendre la porte à l’approche du mercato. Après avoir accepté de repousser son départ pour aider les Verts à retrouver la Ligue 1, Lucas Stassin se retrouve aujourd’hui face à une réalité différente : la montée a échappé au club forézien et l’avenir du jeune buteur semble désormais s’écrire loin de Geoffroy-Guichard.

‎Un engagement respecté jusqu’au bout par Stassin

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‎Lorsque l’ASSE avait été reléguée en Ligue 2, Lucas Stassin faisait déjà l’objet d’un intérêt marqué sur le marché des transferts. Malgré plusieurs sollicitations, les dirigeants stéphanois avaient fermé la porte à un départ, convaincus que leur jeune attaquant devait être l’un des symboles de la reconstruction.

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‎Le joueur avait accepté cette décision dans un esprit de responsabilité. À seulement 21 ans, il avait choisi de poursuivre l’aventure pour contribuer à la remontée immédiate. Ce choix témoignait d’une certaine loyauté dans un football où les projets à long terme deviennent de plus en plus rares.

‎L’échec sportif qui change la donne

‎La double confrontation perdue contre Nice en barrages a cependant rebattu toutes les cartes. L’ASSE ne retrouvera pas l’élite du football français et devra composer avec une deuxième saison consécutive en Ligue 2.‎Pour un joueur au potentiel de Lucas Stassin, cette perspective apparaît difficilement compatible avec sa progression.

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Les observateurs du championnat s’accordent à dire que le Belge possède le profil d’un attaquant capable d’évoluer durablement dans l’élite. Une nouvelle année au deuxième échelon risquerait de ralentir son développement au moment le plus important de sa carrière.

‎Un contexte financier devenu défavorable

‎Au-delà de l’aspect sportif, les conséquences économiques pèsent lourd dans ce dossier. Recruté pour 10 millions d’euros et sous contrat jusqu’en 2028, Stassin a également subi les effets de la relégation sur sa rémunération. ‎Selon les estimations relayées par L’Équipe, son salaire mensuel brut était initialement évalué à 58 000 euros.

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Il aurait été ensuite fortement réduit conformément aux dispositions prévues par la Charte du football professionnel. Une remontée immédiate aurait permis de retrouver les conditions contractuelles d’origine. L’échec face à Nice a mis fin à cette possibilité.

‎Mercato ASSE : Plusieurs prétendants déjà à l’affût pur Stassin

‎Dans ce contexte, un départ apparaît désormais comme l’issue la plus probable. Plusieurs clubs suivent avec attention la situation du buteur belge. Le Paris FC, le RC Lens et le Stade Rennais figurent parmi les formations régulièrement associées à son nom. ‎Au sein du football français, nombreux sont ceux qui considèrent que le cycle est arrivé à son terme.

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Le club forézien avait demandé un sacrifice à son joueur il y a un an. Celui-ci a été consenti. Aujourd’hui, les circonstances ont changé et tout indique que Lucas Stassin s’apprête à tourner la page. Pour les Verts, perdre leur attaquant serait un coup dur. Pour le joueur, ce serait simplement la suite logique d’un parcours qui mérite désormais de s’écrire à un niveau supérieur.