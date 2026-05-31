L’ASSE attaque Nice devant la LFP : le barrage annulé ?

‎L’ASSE refuse de refermer le dossier du barrage perdu face à l’OGC Nice. Quelques jours après avoir vu ses espoirs de maintien s’envoler, le club stéphanois a choisi le terrain administratif pour tenter d’obtenir gain de cause, en contestant la présence d’Ali Abdi lors de la première manche.

‎ASSE-OGC Nice : Une contestation qui relance le feuilleton du barrage

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‎Le terrain a rendu son verdict, mais les bureaux de la Ligue pourraient désormais prolonger le suspense. L’AS Saint-Étienne a officiellement déposé une réclamation auprès de la LFP concernant la titularisation d’Ali Abdi lors du match aller disputé à Geoffroy-Guichard, terminé sur un score nul (0-0).

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‎Les dirigeants stéphanois estiment que la présence de l’international tunisien soulève une question réglementaire. La rencontre s’est déroulée pendant une période reconnue par la FIFA pour les sélections nationales. Selon l’argument avancé par l’ASSE, les joueurs concernés doivent alors être mis à disposition de leur équipe nationale.

‎Le dossier Ali Abdi au centre des débats

‎Le cas d’Ali Abdi intrigue d’autant plus que le défenseur a ensuite quitté son club pour accomplir des formalités administratives liées à la Coupe du monde organisée en Amérique du Nord du 11 juin au 19 juillet. Son absence lors du match retour a alimenté davantage les interrogations autour de sa situation.

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‎Pour autant, cette procédure ne signifie pas automatiquement que le résultat du barrage sera remis en cause. Dans ce type de dossier, les commissions examinent minutieusement les convocations, les autorisations et les échanges entre fédérations et clubs avant de rendre leur décision.

‎Nice affiche sa confiance avant le verdict

‎Du côté niçois, l’inquiétude ne semble pas de mise. Les dirigeants de l’OGC Nice assurent disposer d’un document officiel de la Fédération Tunisienne de Football qui autorise explicitement Ali Abdi à rester à la disposition de son club pour cette rencontre. ‎Selon les informations de L’Équipe, Nice s’appuie également sur les délais réglementaires qui entourent les convocations internationales.

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Le club azuréen considère donc avoir respecté les règles en vigueur. La commission compétente de la LFP devra désormais trancher lors de l’audience programmée le 8 juin. Si le maintien niçois ne paraît pas directement menacé à ce stade, cette affaire rappelle qu’en football moderne, certains matchs continuent parfois bien après le coup de sifflet final.