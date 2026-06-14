Mercato PSG : annoncé au Barça, Bradley Barcola a tranché

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‎Le PSG et Bradley Barcola avancent vers un moment décisif de leur histoire commune. Alors que le FC Barcelone, Arsenal et Liverpool surveillent attentivement sa situation, l’ailier français semble désormais prêt à écouter les opportunités qui pourraient se présenter après la Coupe du monde, sans pour autant avoir définitivement tourné la page parisienne.

‎Mercato PSG : Un avenir moins verrouillé qu’auparavant pour Barcola

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‎Depuis plusieurs mois, Bradley Barcola incarne l’un des visages du présent et de l’avenir du PSG. Sous contrat jusqu’en 2028, l’ancien Lyonnais apparaît comme un élément important du projet porté par les dirigeants parisiens et le staff technique. ‎Pourtant, les dernières informations relayées par le journaliste Abdellah Boulma traduisent une évolution notable.

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Le joueur de 23 ans ne fermerait plus totalement la porte à un départ cet été. Cette ouverture, même mesurée, constitue un changement important dans un dossier qui semblait encore très stable il y a quelques mois.

‎Le Barça, Arsenal et Liverpool à l’affût

‎Lorsque le marché détecte la moindre opportunité, les grandes écuries européennes ne tardent jamais à se positionner. Le FC Barcelone fait partie des clubs cités parmi les prétendants, mais la concurrence s’annonce particulièrement relevée. ‎Arsenal et Liverpool suivent également le dossier avec attention.

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Les deux formations anglaises recherchent des profils capables d’apporter de la vitesse, du déséquilibre et une efficacité croissante dans le dernier tiers du terrain. Dans ce registre, Barcola possède des qualités qui séduisent les recruteurs les plus exigeants du continent.

‎Le PSG garde la main sur le dossier

‎Du côté de Paris, aucune volonté de vendre à tout prix n’est affichée. Le champion d’Europe continue de croire au potentiel de son ailier et souhaite toujours construire sur la durée avec lui. Toutefois, les réalités du marché imposent parfois une réflexion différente lorsque des propositions exceptionnelles arrivent sur la table.

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‎C’est précisément là que réside l’enjeu stratégique. Selon plusieurs échos, le PSG n’adopterait plus une position aussi inflexible qu’auparavant. Une offre majeure pourrait alimenter les discussions, même si aucune décision ne sera prise dans l’immédiat.

‎Après le Mondial, l’heure des choix

‎Les échanges entre les différentes parties devraient reprendre une fois la Coupe du monde terminée. Ce calendrier permet au joueur de rester concentré sur ses objectifs sportifs tout en laissant le temps aux clubs intéressés de préciser leurs intentions. Barcola n’a pas encore choisi sa prochaine destination.

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En revanche, il semble avoir pris une décision importante : celle d’étudier sérieusement les options qui s’offriront à lui. Pour le Paris Saint-Germain, l’été s’annonce donc déterminant autour d’un joueur dont la valeur sportive et marchande continue de progresser.