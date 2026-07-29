Mercato PSG : Ça chauffe, Barcola proche de quitter Paris ?

Le mercato du Paris Saint-Germain entre dans une phase décisive. Après Randal Kolo Muani, c’est autour de Bradley Barcola de se rapprocher de la sortie. Liverpool ayant formulé une offre démesurée pour son transfert.

Mercato PSG : Liverpool met 130 millions d’euros pour Barcola

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Le secteur offensif du Paris Saint-Germain connaitra quelques changements cet été. Gonçalos Ramos a rejoint l’AC Milan et Randal Kolo Muani va retourner à la Juventus. Et ce n’est pas terminé. Puisque Bradley Barcola est lui aussi susceptible de quitter le navire parisien durant ce mercato.

L’international tricolore se retrouve actuellement au cœur de négociations intenses entre le PSG et Liverpool. Les Reds, ayant essuyé un revers dans le dossier Yan Diomandé, reviennent avec force pour Bradley Barcola. Ils ont fait de lui une priorité pour succéder à Mohamed Salah parti librement cet été.

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The Telegram revèle d’ailleurs que les dirigeants de Liverpool sont prêt à mettre 130 millions d’euros pour s’offrir l’ailier droit du PSG. Cette proposition sera-t-elle suffisante pour faire craquer les dirigeants parisiens ? Rien n’est encore joué dans ce dossier XXL. Même si les Reds restent optimistes en dépit des exigences très élevées du club double champion d’Europe.

Des envies de départs très tenaces

Le PSG serait prêt à céder Bradley Barcola, à condition de recevoir un chèque de 170 millions d’euros. Liverpool devra donc revoir ses arguments financiers à la hausse en vue de finaliser cette affaire. Ils peuvent aussi compter sur les envies tenaces du joueur de 23 ans.

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Ce dernier refuse jusqu’ici de prolonger son contrat expirant en juin 2028 avec Paris. Il semble lassé par son statut de remplaçant, notamment lors des grands rendez-vous. La meilleure solution pour lui serait d’ailler voir ailleurs cet été. Liverpool se tient prêt à l’accueillir.