Mercato PSG : Surprise ! Un incroyable renfort débarque à Paris

‎‎Le PSG pourrait finalement enregistrer un renfort inattendu sans dépenser le moindre euro sur le mercato. Alors que plusieurs départs étaient envisagés, un dossier que beaucoup pensaient réglé pourrait prendre une tournure totalement différente.

‎‎Mercato PSG : Renato Sanches parti pour faire son grand retour

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‎‎Personne ne l’avait vraiment imaginé il y a encore quelques semaines. Pourtant, Renato Sanches est de retour dans la capitale après son prêt en Grèce, où son aventure n’a pas convaincu ses dirigeants de poursuivre la collaboration.‎

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‎Selon les informations de PSG Inside Actus, aucune offre officielle n’est arrivée sur le bureau du PSG. Quelques clubs portugais, turcs et néerlandais ont bien manifesté un intérêt, mais les discussions n’ont jamais débouché sur une proposition concrète. À ce stade, le milieu portugais est toujours un joueur du PSG.‎

‎Un marché qui ne décolle pas

‎‎Le club parisien ne ferme pas la porte à un départ. Bien au contraire. Les dirigeants seraient disposés à faciliter un transfert contre une indemnité limitée afin d’éviter un départ libre à l’issue de son contrat l’été prochain.

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‎‎Le problème est ailleurs. Les prétendants restent prudents et aucun n’a encore décidé de passer à l’action. Cette absence de concurrence place Renato Sanches dans une situation inattendue : rester à Paris devient désormais une hypothèse crédible.

🔴🔵 𝐑𝐞𝐧𝐚𝐭𝐨 𝐒𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞𝐬 𝐩𝐨𝐮𝐫𝐫𝐚𝐢𝐭 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐫𝐞𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐚𝐮 𝐏𝐚𝐫𝐢𝐬 𝐒𝐚𝐢𝐧𝐭-𝐆𝐞𝐫𝐦𝐚𝐢𝐧 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐬𝐚 𝐝𝐞𝐫𝐧𝐢𝐞̀𝐫𝐞 𝐚𝐧𝐧𝐞́𝐞 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭.



Après son expérience en Grèce 🇬🇷, le club a décidé de ne pas le conserver et le… pic.twitter.com/1xmFHdB8An — PSGINSIDE-ACTUS (@PSGInside_Actu) July 29, 2026

‎‎Un scénario qui peut tout changer

‎‎Si aucune offre satisfaisante n’arrive dans les prochaines semaines, le Portugais pourrait intégrer l’effectif parisien pour cette ultime année de contrat. Une perspective qui semblait encore improbable au début de l’été.

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‎‎Pour Luis Enrique, disposer d’un joueur supplémentaire au milieu de terrain offrirait une solution de rotation intéressante, même si le joueur devra d’abord retrouver sa meilleure condition physique et convaincre sur le terrain.‎

‎Le pari surprise qui intrigue Paris

‎‎Ce dossier rappelle qu’un mercato ne se résume jamais aux grandes signatures. Les rebondissements concernent aussi des joueurs que l’on croyait définitivement partis. Dans le cas de Renato Sanches, le manque d’offres pourrait finalement bouleverser tous les plans établis.

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‎‎Reste désormais à savoir si une opportunité de dernière minute viendra modifier la donne ou si le Paris SG conservera finalement un élément que beaucoup imaginaient déjà loin du Parc des Princes. D’après PSG Inside Actus, ce scénario est aujourd’hui loin d’être à écarter et le feuilleton pourrait encore réserver plusieurs surprises.