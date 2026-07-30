Mercato PSG : Un deal surprise en vue pour Chevalier ? Campos s’active

‎‎Lucas Chevalier est au centre d’un nouveau dossier qui agite le mercato du PSG. Alors que le club de la capitale explore plusieurs options pour son poste de gardien, une opération inattendue pourrait se réaliser dans les prochaines semaines.

Mercato PSG : Paris avance ses pions pour Lucas Chevalier

La suite après cette publicité

‎Le Paris Saint-Germain continue de surveiller attentivement le marché des gardiens. D’après les informations relayées par PSG Inside Actus, le club parisien aurait manifesté un intérêt pour Zion Suzuki, le portier japonais de Parme, alors que la situation autour de Lucas Chevalier reste particulièrement observée.

Lire aussi : Mercato : Le PSG chasse Chevalier pour un héros du Mondial 2026

À voir

Mercato OM : C’est fait ! Geronimo Rulli s’en va de Marseille

‎Le gardien français, très courtisé, aurait reçu plusieurs propositions venues de clubs comme la Juventus, Fenerbahçe ou encore certaines formations de Ligue 1. Pourtant, il aurait choisi de rester concentré sur son objectif : gagner sa place malgré une concurrence qui promet d’être féroce. Un choix fort, qui pourrait modifier les plans initiaux du PSG.

‎Une piste venue d’Italie pourrait changer le scénario

‎Le mercato réserve parfois des scénarios dignes d’un film à rebondissements. Parme, qui apprécie également le profil de Lucas Chevalier, pourrait être un acteur important dans cette histoire. L’idée d’un rapprochement entre les deux clubs autour des gardiens commence ainsi à alimenter les discussions.

‎Pour l’heure, aucune confirmation officielle ne vient valider l’hypothèse d’un échange entre Chevalier et Suzuki. Mais les intérêts croisés des différentes parties donnent une saveur particulière à ce dossier, où chaque décision pourrait provoquer un effet domino.

# 🧤🚨 𝐂𝐇𝐄𝐕𝐀𝐋𝐈𝐄𝐑 — 𝐃𝐄 𝐍𝐎𝐌𝐁𝐑𝐄𝐔𝐒𝐄𝐒 𝐎𝐅𝐅𝐑𝐄𝐒, 𝐏𝐀𝐑𝐈𝐒 𝐒𝐄 𝐓𝐎𝐔𝐑𝐍𝐄 𝐕𝐄𝐑𝐒 𝐒𝐔𝐙𝐔𝐊𝐈 ?



Lucas Chevalier continue d’attirer énormément de convoitises. 🇫🇷 Le gardien aurait reçu plusieurs offres, notamment de clubs étrangers comme la **Juventus**,… pic.twitter.com/j9DF5KhwTg — PSGINSIDE-ACTUS (@PSGInside_Actu) July 29, 2026

‎Une décision stratégique attendue dans les coulisses parisiennes

‎Pour le PSG, l’enjeu dépasse largement une simple arrivée. Le club cherche à sécuriser un poste essentiel, capable d’apporter des garanties dans les grandes échéances. Luis Campos, habitué à anticiper les mouvements du marché, observe forcément chaque opportunité avec attention.

Lire aussi : Mercato PSG : Ça chauffe, Barcola proche de quitter Paris ?

À voir

ASSE : Ça rassure ! La bonne nouvelle de Cathro aux Verts

‎Un départ de Chevalier ou l’arrivée d’un nouveau gardien pourrait aussi modifier la hiérarchie actuelle. Dans un vestiaire où chaque place se gagne au mérite, la bataille des gants risque d’être aussi intense qu’un match à élimination directe.

‎Le mercato des gardiens n’a pas livré son dernier arrêt

‎Ce dossier illustre parfaitement la complexité du mercato moderne. Un joueur peut être convoité par plusieurs clubs tout en décidant de rester pour relever un défi sportif personnel. Lucas Chevalier semble vouloir imposer son nom, mais le PSG garde plusieurs cartes en main.

Lire la suite sur le PSG :

Mercato PSG : Après Rodri, Ferran Torres prêt à snober Paris

‎À ce stade, il faut surtout retenir une chose : rien n’est figé. Entre les ambitions parisiennes, l’intérêt de Parme et les opportunités du marché, ce feuilleton pourrait encore réserver quelques surprises avant la fermeture du mercato.