PSG : Les trois noms chocs de Campos pour sauver le mercato

‎‎Le PSG aborde un tournant décisif de son mercato estival après une série de contretemps qui fragilisent son secteur offensif. Luis Campos a déjà activé plusieurs solutions alternatives afin d’offrir rapidement de nouveaux renforts à Luis Enrique.

‎‎Mercato PSG : Le plan d’urgence est désormais lancé

La suite après cette publicité

‎‎Le mercato parisien semblait suivre une trajectoire bien définie il y a encore quelques semaines. Mais l’équilibre imaginé par les dirigeants a été bousculé. Entre les envies de départ, les blessures et des dossiers qui s’enlisent, le champion de France voit son chantier offensif prendre une ampleur inattendue. L’heure n’est plus à la patience, mais à l’action.

Lire aussi : Mercato PSG : Ça chauffe, Barcola proche de quitter Paris ?

À voir

Mercato PSG : C’est fait, un défenseur quitte encore Paris !

‎‎D’après le compte X PSG Inside Actus, plusieurs réunions se sont récemment tenues au sein de la direction parisienne afin de réévaluer les priorités. Luis Campos aurait décidé d’élargir sa liste de cibles pour éviter qu’un éventuel échec sur les dossiers principaux ne laisse le club sans solution. Une stratégie qui traduit l’urgence ressentie en interne alors que la préparation de la saison se poursuit.

‎‎Pourquoi Paris change complètement de stratégie

‎‎Les difficultés se sont accumulées en très peu de temps. Bradley Barcola souhaiterait quitter la capitale, Yan Diomandé se rapprocherait du Real Madrid tandis qu’Eli Junior Kroupi est éloigné des terrains pour plusieurs mois à cause d’une blessure. Dans le même temps, Kang-In Lee et Gonçalo Ramos ont quitté l’effectif, réduisant encore les possibilités offensives de Luis Enrique.

‎‎À cela s’ajoute un dossier Ferran Torres particulièrement complexe. L’attaquant espagnol serait intéressé par un défi parisien, mais le FC Barcelone n’aurait aucune intention de le céder. Face à ces obstacles successifs, la direction francilienne préfère anticiper plutôt que subir. Le temps joue désormais contre le PSG, qui souhaite renforcer son effectif avant les premières grandes échéances de la saison.

‎‎Trois profils qui peuvent rebattre toutes les cartes

‎‎C’est dans ce contexte que trois nouveaux noms prennent de l’épaisseur. Antonio Nusa, jeune ailier norvégien réputé pour sa vitesse et sa capacité à éliminer, figure parmi les profils suivis. Son potentiel correspond parfaitement à la politique de recrutement axée sur la jeunesse et la progression.

‎‎Autre piste évoquée par PSG Inside Actus, le Belge Mika Godts, révélation de l’Ajax Amsterdam, séduit par sa polyvalence et sa marge de progression. Enfin, Charles De Ketelaere apparaît comme une option différente.

À voir

ASSE : Alerte, un Vert se blesse contre Lausanne-Sport

Lire aussi : Mercato PSG : Luis Campos dégote un détonateur offensif en Norvège

Capable d’évoluer derrière l’avant-centre ou sur un côté, le joueur de l’Atalanta offrirait davantage de variété au système de Luis Enrique. Ces trois dossiers démontrent que Luis Campos refuse de dépendre d’une seule piste et prépare déjà plusieurs scénarios.

🔴🔵 𝐏𝐒𝐆 : 𝐋𝐄 𝐌𝐄𝐑𝐂𝐀𝐓𝐎 𝐄𝐍𝐓𝐑𝐄 𝐃𝐀𝐍𝐒 𝐔𝐍 𝐍𝐎𝐔𝐕𝐄𝐀𝐔 𝐂𝐇𝐀𝐏𝐈𝐓𝐑𝐄



Le Paris Saint-Germain pourrait bien être en train d’ouvrir un deuxième chapitre de son mercato estival.



La situation offensive parisienne commence à devenir préoccupante et pousse le… pic.twitter.com/3xySJ9ep1O — PSGINSIDE-ACTUS (@PSGInside_Actu) July 29, 2026

‎‎Le pari de Campos peut-il relancer le mercato parisien ?

‎‎Cette nouvelle approche illustre surtout une réalité : les grands clubs doivent savoir s’adapter. Luis Campos a souvent bâti sa réputation sur sa capacité à dénicher des talents avant leur explosion au plus haut niveau. Miser sur des joueurs encore en pleine progression représente un risque mesuré, mais aussi une formidable opportunité de préparer l’avenir.

Lire la suite sur le PSG :

Mercato PSG : C’est fait, un défenseur quitte encore Paris !

Mercato PSG : Après Rodri, Ferran Torres prêt à snober Paris

À voir

Mercato Stade Rennais : Un crack quitte le SRFC !

‎‎Le défi reste toutefois immense. Luis Enrique souhaite disposer de nouvelles recrues avant la Supercoupe d’Europe afin de les intégrer rapidement à son collectif. Si les informations se confirment, les prochains jours pourraient donc être décisifs. Une chose paraît certaine : Paris est entré dans une seconde phase de son mercato, et les choix effectués maintenant pourraient peser lourd sur toute la saison.