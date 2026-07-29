Mercato PSG : C’est fait, un défenseur quitte encore Paris !

Le mercato du PSG continue de s’animer dans le sens des départs. Alors que Bradley Barcola se rapproche de Liverpool, un jeune défenseur parisien vient de quitter temporairement le club de la capitale.

Mercato PSG : Naoufel El Hannach prêté une seconde fois à Montpellier

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Le mercato estival du Paris Saint-Germain se poursuit avec un nouveau départ en défense. Les spéculations vont bon train concernant l’avenir de Bradley Barcola. Liverpool étant prêt à mettre jusqu’à 130 millions d’euros. Et si le PSG attend une meilleure offre avant de le laisser filer, c’est un jeune espoir formé au club qui vient de s’en aller.

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Il est question de Naoufel El Hannach. Le latéral droit de 19 ans avait fait son retour au PSG cet été après une pige remarquée la saison dernière à Montpellier. Le défenseur franco-marocain avait disputé 23 matchs sous les couleurs montpelliéraines. Sauf que le jeune joueur ne pourra intégrer le groupe de Luis Enrique cet été.

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Naoufel El Hannach repart pour un nouveau prêt au MHSC. Le club héraultais a officialisé cette transaction en publiant un communiqué sur son site officiel. ce seconde prêt offre au jeune Titi parisien de poursuivre sa progression en Ligue 2. Ce sera l’occasion pour lui d’emmagasiner un maximum de temps de jeu loin du Parc des princes. Le jeune joueur n’a pas caché sa joie.