Mercato PSG : Al-Khelaïfi annonce sa décision pour Barcola !

En pleine réflexion sur son avenir avec le PSG, où il n’apprécie pas son statut de remplaçant, Bradley Barcola a vu son président Nasser Al-Khelaïfi prendre une grande décision pour ce mercato estival. Explications.

Mercato PSG : Bradley Barcola ouvre la porte à un départ !

La suite après cette publicité

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, Bradley Barcola ne sait pas encore s’il va poursuivre l’aventure avec le Paris Saint-Germain à l’issue de ce mercato estival. Alors que les discussions autour d’une prolongation sont actuellement au point mort, l’ancien milieu offensif de l’OL songerait de plus en plus à un départ afin de retrouver un rôle central dans un autre grand club européen.

D’après les informations du quotidien L’Équipe, Barcola n’a toujours pas trouvé d’accord avec sa direction pour étendre son bail. Une situation qui pousse désormais le Paris SG à envisager toutes les options, y compris un transfert cet été. Le journal sportif rapporte que le principal point de blocage concerne le statut du joueur au sein de l’effectif de Luis Enrique.

Lisez aussi : Mercato PSG : annoncé au Barça, Bradley Barcola a tranché

À voir

Mercato LOSC : C’est confirmé pour Ayyoub Bouaddi au PSG !

Malgré une saison solide, l’international français souhaiterait davantage de certitudes concernant son rôle lors des grands rendez-vous de Ligue des Champions. Incapable de lui garantir une place de titulaire indiscutable, Luis Enrique ne serait pas forcément à son départ. Fidèle à sa philosophie de jeu, l’entraîneur parisien entend conserver une concurrence totale entre ses attaquants : Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia et Bradley Barcola.

Déjà placé dans le collimateur de Liverpool et du Barça ces dernières semaines, l’ailier de 23 ans conserve une très belle cote sur le marché après ses performances avec le PSG et l’équipe de France. Mais aux dernières nouvelles, Nasser Al-Khelaïfi aurait mis son véto dans ce dossier.

Bradley Barcola déclaré intransférable

Selon une source étrangère, il n’y aura finalement pas de feuilleton Bradley Barcola cet été. Alors que diverses sources évoquent de plus en plus un possible départ pour l’enfant de Lyon, la direction du PSG ne serait pas du même avis.

Lisez aussi : PSG : Rendez-vous fixé pour boucler le transfert de Barcola

🚨🆕 Internal decision from Paris Saint-Germain is very clear: Bradley Barcola is currently NOT for sale. Untouchable.



There is no price tag attached to him either, despite concrete interest from Premier League clubs.



PSG continue to have strong belief in Barcola’s top… pic.twitter.com/SHmr2r7wXP — Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 13, 2026

En effet, à en croire les dernières indiscrétions du journaliste Florian Plettenberg de Sky Sports Deutschland, « la décision interne du Paris Saint-Germain est sans équivoque : Bradley Barcola est intransférable. Aucun prix n’a été fixé, malgré l’intérêt concret de clubs de Premier League. Le PSG continue de croire fermement au potentiel de Barcola, malgré une forte concurrence pour une place dans l’effectif. »

Lire la suite sur le PSG

Mercato PSG : Incroyable ! Barcola au Barça, Ferran Torres au Paris SG ?

À voir

Mercato AS Monaco : Un défenseur veut quitter l’AS Monaco !

Mercato PSG : 5 ans, salaire à 13M€… Le Barça veut déloger Barcola

Après son second sacre consécutif en Ligue des Champions, le club parisien veut continuer à être compétitif pour aller chercher un triplé européen et ne compte pas perdre l’un des joueurs les plus talentueux de sa nouvelle génération.