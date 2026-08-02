Mercato PSG : 30M€ sur la table, Luis Enrique met son véto

‎‎Le PSG ne compte visiblement pas laisser filer l’un de ses jeunes défenseurs malgré une première offensive venue d’Angleterre. Face à une offre estimée à 30 millions d’euros, le club parisien aurait rapidement affiché sa position pour Lucas Beraldo, ce qui conforte la vision de Luis Enrique pour la saison à venir.

‎‎Mercato PSG : Newcastle dégaine une offre pour Beraldo

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‎‎Newcastle serait passé à l’action en transmettant une première proposition de 30 millions d’euros pour s’attacher les services de Lucas Beraldo. Une offensive qui témoigne de l’intérêt grandissant suscité par l’international brésilien sur le marché des transferts. ‎

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Du côté du PSG, la réponse aurait été immédiate. Selon le compte X PSG Inside Actus, les dirigeants auraient fermé la porte à toute négociation, convaincus que le joueur représente un élément important du projet sportif élaboré par Luis Enrique.

‎‎Luis Enrique voit plus loin avec Beraldo

‎‎Le technicien espagnol ne considérerait plus Beraldo comme un simple défenseur central. Son profil technique, sa qualité de relance et son intelligence de jeu ouvriraient la porte à une utilisation plus fréquente dans l’entrejeu.‎

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‎Cette réflexion est la volonté du staff parisien de miser sur la polyvalence. Dans un effectif appelé à disputer plusieurs compétitions, disposer d’un joueur capable d’évoluer à différents postes constitue un avantage précieux.‎

‎Newcastle prêt à revenir à la charge ?

‎‎Malgré ce premier refus, le club anglais ne renoncerait pas à son objectif. Une nouvelle proposition, plus élevée, serait actuellement à l’étude afin de convaincre les champions de France.

‎‎Pour autant, la tendance resterait très claire. À ce stade du mercato, Paris ne souhaiterait plus vendre son joueur, même contre une indemnité supérieure aux 30 millions d’euros évoqués.

‎‎Beraldo, un symbole du nouveau projet parisien

‎‎Ce dossier révèle surtout la nouvelle philosophie du PSG. Plutôt que de céder rapidement face à une offre importante, le club privilégie désormais la stabilité et le développement de ses jeunes talents. ‎Le message envoyé est fort.

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Luis Enrique semble décidé à construire son équipe autour de joueurs capables de progresser sous ses ordres. Si Newcastle revient avec une proposition plus conséquente, il faudra sans doute bien plus qu’un chèque pour faire changer d’avis le club de la capitale.