Ça chauffe au PSG : Une offre à plus de 100M€ tombe !

‎Le PSG se retrouve au centre d’une bataille sur le mercato avec une offensive XXL venue d’Angleterre pour l’un de ses joyaux offensifs. Liverpool aurait lancé les grandes manœuvres pour Bradley Barcola, mais Paris n’entend pas céder son talent sans livrer bataille.

‎Mercato PSG : Barcola au cœur d’un bras de fer financier inattendu

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‎Le Paris Saint-Germain a reçu une première offensive concrète pour Bradley Barcola. D’après les informations de DaveOCKOP, Liverpool serait passé à l’action avec une proposition estimée à plus de 100 millions d’euros, bonus compris. Une somme qui témoigne de l’intérêt immense porté par les Reds à l’international français.

‎Mais dans les bureaux du Parc des Princes, l’heure n’est pas encore aux valises. Le club parisien considère son ailier comme un élément important de son projet sportif et ne souhaite pas le voir partir au premier coup de chèque venu. Les discussions restent ouvertes, mais la tension monte doucement autour de ce dossier.

‎Une situation provoquée par une concurrence devenue féroce

‎Bradley Barcola sort pourtant d’une période particulièrement intéressante sous le maillot parisien. À 23 ans, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais affiche des statistiques solides avec 13 buts et sept passes décisives en 49 rencontres toutes compétitions confondues. Son parcours remarqué lors de la Coupe du monde 2026, avec trois réalisations et une passe décisive, a encore renforcé son attractivité.

‎Cependant, son statut à Paris reste fragile. La concurrence avec Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué a parfois réduit son temps de jeu dans les rendez-vous majeurs. Une situation qui aurait nourri certaines interrogations chez le joueur, notamment concernant son avenir au-delà de son contrat actuel qui court jusqu’en 2028.

Liverpool prépare son grand coup, Paris garde la porte entrouverte

‎Du côté de Liverpool, l’intérêt est clair. Après le départ de Mohamed Salah, les Reds cherchent un nouveau visage capable d’apporter vitesse, percussion et efficacité sur les ailes. Barcola correspond parfaitement au profil recherché par le club anglais, qui veut frapper fort pour reconstruire son secteur offensif.

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‎Le PSG aurait toutefois demandé des ajustements dans la structure de l’offre. Les dirigeants parisiens souhaiteraient notamment revoir la répartition des bonus afin qu’ils reposent davantage sur les performances individuelles du joueur plutôt que sur des objectifs collectifs. Un détail qui montre que Paris ne ferme pas totalement la porte, mais veut garder la maîtrise des négociations.

Paris face au dilemme du joueur devenu précieux

‎Le dossier Barcola ressemble à un véritable jeu d’équilibriste pour le PSG. Garder un joueur talentueux capable de devenir une référence mondiale est une option séduisante, mais une offre dépassant les 100 millions d’euros représente forcément une réflexion difficile, même pour un club aux ambitions élevées.

‎L’arrivée possible d’un nouveau renfort offensif comme Maghnes Akliouche pourrait également influencer les décisions parisiennes. Mais vendre Barcola ne serait pas un simple transfert : ce serait accepter de perdre un élément encore en progression.

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À Paris, le mercato ressemble parfois à une partie d’échecs où chaque mouvement peut changer toute la stratégie. Liverpool a avancé son pion, reste à savoir si le PSG choisira de défendre sa pièce maîtresse.