PSG Mercato : La Juve confirme la venue de Randal Kolo Muani

Sauf énorme revirement de dernière minute, Randal Kolo Muani va quitter le PSG pour rejoindre la Juventus Turin cet été. Le club italien a confirmé l’imminence de la venue de l’attaquant français.

« Nous sommes en train de finaliser le transfert » de Randal Kolo Muani

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Après plusieurs semaines de tractations et de rebondissements, le Paris Saint-Germain et la Juventus Turin sont finalement parvenus à trouver un terrain d’entente pour le transfert de Randal Kolo Muani. À deux ans de la fin de son contrat à Paris, le joueur de 27 ans, qui revient d’un prêt à Tottenham, va rejoindre le Piémont dans le cadre d’un prêt assorti d’une obligation d’achat.

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Interrogé par Tuttosport, le nouveau directeur général de la Juve, Giovanni Carnevali, a confirmé l’imminence de l’opération tout en rappelant les relations difficiles entre le PSG et l’ancienne direction sportive des Bianconeri.

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« À mon arrivée à la Juve, je lisais les journaux et je pensais que le transfert était bouclé, mais ce n’était pas le cas. Il y a eu des difficultés et il a fallu renouer les relations avec le PSG après quelques problèmes de communication, en remédiant aux problèmes antérieurs. Nous sommes en train de finaliser le transfert en ce moment même et nous en sommes à la phase finale, mais tant que rien n’est signé, on ne sait jamais, car il arrive parfois des situations incroyables », a confié Giovanni Carnevali.

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Déjà prêté à Turin sans option d’achat de janvier à juin 2025, Kolo Muani s’était illustré sous le maillot de la Juventus en inscrivant 8 buts en 16 matchs de Serie A. Un an plus tard, le natif de Bondy va retourner chez la Vieille Dame et pourrait y rester définitivement à l’issue de la saison 2026-2027.

Les détails de l’opération Kolo Muani

Après Gonçalo Ramos (75M€) et Kang-In Lee (40M€), le Paris SG s’apprête à annoncer une autre vente juteuse avec le départ de Randal Kolo Muani. En effet, selon les informations de Gianluca Di Marzio, les dirigeants parisiens et leurs homologues turinois se sont mis d’accord sur un deal incluant un prêt payant de 4 millions d’euros plus une obligation d’achat de 34 millions d’euros et divers bonus de 12 millions d’euros, soit un total de 50 millions d’euros.

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Après avoir investi 95 millions d’euros pour le déloger de l’Eintracht Francfort en août 2023, le Paris Saint-Germain récupère la moitié de sa mise de départ. Une belle opération pour un joueur en quête de stabilité depuis deux ans.