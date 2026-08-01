Mercato PSG : L’Ajax Amsterdam fixe le tarif pour Mika Godts

Après avoir obtenu le feu du joueur, le PSG s’active désormais pour convaincre l’Ajax Amsterdam de lui céder Mika Godts. Mais le club néerlandais ne compte pas brader son ailier belge de 21 ans.

Mercato PSG : L’Ajax fait de la résistance pour Mika Godts

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Alors que divers médias assurent que le Paris Saint-Germain a jeté son dévolu sur Mika Godts après l’échec du dossier Yan Diomande, le directeur technique de l’Ajax Amsterdam, Jordi Cruijff, a officiellement annoncé ce samedi sa détermination à tout mettre en oeuvre pour garder l’attaquant belge une saison de plus.

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Au micro de Telegraaf, le dirigeant néerlandais a notamment déclaré : « Nous sommes extrêmement satisfaits de Mika. Non seulement grâce à ses statistiques exceptionnelles de la saison dernière. Nous ne pouvons vraiment pas nous passer de lui cette saison. Tôt ou tard, les joueurs partent. Mais au bon moment et au juste prix. Je ne ferai aucun commentaire sur les chiffres précis.

Pour l’instant, aucun club n’a formulé d’offre pour Mika. » Pour autant, les médias locaux et étrangers assurent que les deux clubs sont en discussions et qu’un chiffre aurait déjà fuité pour un éventuel transfert de Godts.

Le Paris SG prêt à investir 60M€ pour Mika Godts ?

Alors que le transfert de Maghnes Akliouche au PSG est quasiment bouclé pour 50 millions d’euros, Luis Campos se serait lancé dans la course pour la signature de Mika Godts. D’après les informations de Fabrizio Romano, après avoir obtenu l’aval du joueur, le Paris Saint-Germain aurait lancé des négociations officielles avec les dirigeants de l’Ajax Amsterdam pour le transfert du natif de Leuven.

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Ce samedi, le média néerlandais Voetbal NL révèle même que le jeune international belge ne se trouve pas à Amsterdam en ce moment, en raison de négociations liées à son transfert au Paris SG. La source néerlandaise assure que Godts serait actuellement avec Luis Campos. Des clichés montrant le conseiller sportif parisien et le compatriote de Thomas Meunier à l’aéroport de Porto ont ainsi fuité sur les réseaux sociaux.

Bien au courant des agissements de son numéro 11, le club hollandais s’attendrait à une offre du PSG dans les prochaines heures. Spécialiste du marché des transferts, le journaliste italien Fabrizio Romano rapporte que « des négociations officielles sont en cours entre les deux clubs, l’Ajax réclamant environ 60 millions d’euros. Godts serait prêt à revoir ses conditions personnelles à la baisse si les deux clubs parviennent à un accord. Le PSG est optimiste. Information exclusive et confirmée. »

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Les Ajacides ne fermeraient donc la porte, mais réclameraient un montant très important pour libérer Mika Godts de son contrat courant jusqu’en juin 2029. Après avoir signé un chèque de 50 millions d’euros, le double champion d’Europe en titre va ainsi devoir remettre la main à la poche s’il espère voir la pépite belge intégrer l’effectif de Luis Enrique dès cet été.