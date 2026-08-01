PSG Mercato: Une piste en attaque se libère grâce au Barça ?

Le dossier Julian Alvarez anime le mercato estival depuis son ouverture, début juillet. Si l’Argentin est plus proche du FC Barcelone que du Paris Saint-Germain, une piste en attaque souhaitée par le club catalan pourrait faire changer la donne.

Mercato : Le FC Barcelone s’intéresse sérieusement à Vangelis Pavlidis

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Le FC Barcelone poursuit toujours sa quête d’un nouveau numéro 9 après le départ de Robert Lewandowski du côté du Chicago Fire, et celui — probable — de Ferran Torres au PSG. Si le nom de Julián Álvarez revient avec insistance depuis le début du mercato, la fermeté de l’Atlético de Madrid dans les négociations oblige le club catalan à chercher une autre alternative.

Ainsi, ces dernières semaines, plusieurs avant‑centres ont été cités comme des candidats crédibles pour accompagner Raphinha et Lamine Yamal sur le front de l’attaque. Parmi eux : Eli Junior Kroupi, João Pedro ou encore Dušan Vlahović. Pourtant, AS indique ce matin que le profil de Vangelis Pavlidis intéresse grandement la direction barcelonaise.

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L’attaquant grec de Benfica se trouve donc en pole position pour renforcer le secteur offensif des Blaugranas. Ce qui plaît dans ce dossier à la cellule de recrutement du champion d’Espagne en titre, c’est sa faisabilité. Valorisé à 28 millions d’euros par Transfermarkt, il coûterait bien moins cher que les autres pistes évoquées.

De plus, le serial buteur de 27 ans sort d’une saison très prolifique avec le club lisboète. Il a inscrit 30 buts et délivré 6 passes décisives en 53 matchs, portant son total à 64 réalisations en 112 rencontres avec les Águias en deux saisons. Une future arrivée à Barcelone pourrait contraindre Paris à revoir totalement ses plans offensifs.

Les dossiers Álvarez et Ferran Torres relancés à Paris ?

Le mercato estival est en train de nous offrir un véritable jeu des chaises musicales. Avec le transfert de Vangelis Pavlidis en direction du club catalan, celui de Julián Álvarez au Paris Saint-Germain pourrait connaître le même sort. Le club de la capitale française tient peut-être sa dernière chance de recruter « la Araña ».

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Mais problème : l’Atlético de Madrid ne veut vraiment pas lâcher son vice-champion du monde 2026. Les négociations ne sont, en revanche, pas fermées. Cependant, d’après Mundo Deportivo, elles ne se feront pas en dessous de la clause libératoire du joueur, estimée à 500 millions d’euros. L’Argentin semble donc bien parti pour rester chez les Colchoneros.

Un autre attaquant de Liga pourrait aussi s’éloigner du double champion d’Europe en titre. Ferran Torres souhaite rejoindre l’effectif de Luis Enrique, mais le dossier stagne. Le FC Barcelone désire fortement prolonger l’international espagnol en lui expliquant que Pavlidis viendrait pour être son remplaçant, lui garantissant ainsi une place de titulaire en 9.

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Entre l’échec de la piste Yan Diomandé, l’incertitude entourant Julián Álvarez, la complexité du transfert de Ferran Torres et la volonté de départ de Bradley Barcola, Luis Campos ne sait plus où donner de la tête. Il lui reste encore un mois pour tout clarifier offensivement.