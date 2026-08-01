Mercato PSG : Mika Godts au PSG ? La réponse de l’Ajax tombe

Toujours en quête d’un ailier gauche pour renforcer son effectif, le PSG s’est lancé sur la piste Mika Godts après l’échec du dossier Yan Diomande. Mais l’Ajax Amsterdam ne compte pas se laisser dépouiller aussi facilement.

Mercato PSG : Mika Godts donne son feu vert à Luis Campos

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À peine le dossier Maghnes Akliouche bouclé avec l’AS Monaco pour 50 millions d’euros, le PSG s’active concrètement sur la piste menant à Mika Godts. D’après le journaliste Fabrizio Romano, l’ailier belge de 21 ans serait très intéressé par le projet parisien et aurait donné son feu vert à Luis Campos en vue d’un transfert à Paris durant ce mercato estival.

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« Le PSG est en négociations pour recruter l’un des plus gros talents en Europe : l’ailier belge de 21 ans de l’Ajax Mika Godts. Le PSG pousse pour que ce deal aboutisse. Le club a déjà rencontré le joueur. Luis Campos était en personne avec lui au Portugal. Ce que je peux dire, c’est que le joueur est sous le charme du projet du PSG. Mika Godts est plus que tenté par le PSG.

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Il a déjà donné son feu vert, il est prêt à aller au PSG », rapporte le spécialiste mercato sur sa page Twitter. Le conseiller sportif du club de la capitale française serait optimiste quant au dénouement des négociations, même si l’Ajax Amsterdam ne souhaite pas se séparer de son joyau belge.

« Nous ne pouvons vraiment pas nous passer de lui cette saison »

Sous contrat jusqu’en juin 2029, Mika Godts est considéré comme l’un des meilleurs éléments de l’Ajax Amsterdam. Avec ses 17 buts et 12 passes décisives en 32 matchs de championnat aux Pays-Bas, le jeune international belge plaît à plusieurs grands clubs européens, mais sa direction ne compte pas le laisser partir cet été.

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Ce samedi, le directeur technique de l’Ajax, Jordi Cruijff, a confié au micro du média Telegraaf qu’il entend bien garder Mika Godts une saison de plus. D’un ton ferme, le dirigeant néerlandais a déclaré : « Nous sommes extrêmement satisfaits de Mika. Non seulement grâce à ses statistiques exceptionnelles de la saison dernière. Nous ne pouvons vraiment pas nous passer de lui cette saison. Tôt ou tard, les joueurs partent. Mais au bon moment et au juste prix. »

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Poursuivant, le fils de la légende Johan Cruyff a avoué ne pas encore reçu d’offre pour son joueur, laissant ainsi entendre qu’un montant conséquent pourrait aboutir à un transfert. « Je ne ferai aucun commentaire sur les chiffres précis. Pour l’instant, aucun club n’a formulé d’offre pour Mika », a ajouté Jordi Cruijff. Le Paris Saint-Germain sait donc ce qui lui reste à faire.