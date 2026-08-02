Mercato PSG : La short-list défensive, les semaines clés arrivent

Le PSG entre dans une phase décisive de son mercato estival avec la volonté intacte de recruter un défenseur central avant la clôture de la fenêtre des transferts. Plusieurs pistes restent activement étudiées afin de laisser au club parisien une marge de manœuvre maximale.

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Le PSG ne s’est pas enfermé dans un seul dossier. La direction sportive poursuit un travail méthodique en évaluant simultanément plusieurs profils capables de renforcer l’arrière-garde de Luis Enrique. Cette approche permet au champion de France de s’adapter rapidement aux évolutions du marché sans subir les exigences d’un seul club vendeur.

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Parmi les défenseurs suivis figure Guéla Doué. Le joueur de Strasbourg apprécierait la perspective de rejoindre la capitale, même si son ambition de découvrir un jour la Premier League demeure présente. D’après L’Équipe, le principal obstacle reste toutefois les discussions avec le club alsacien, réputé ferme lorsqu’il s’agit de négocier le départ de ses meilleurs éléments.

Des dossiers qui évoluent au fil des circonstances

La cellule de recrutement parisienne continue également de surveiller avec attention Joel Ordóñez. Comme le rappelle le compte X PSG Inside Actus, le défenseur du Club Bruges fait partie des joueurs observés depuis plusieurs mois et son profil répond toujours aux critères recherchés par les dirigeants franciliens.

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Sa récente blessure pourrait modifier les équilibres des négociations. Paris espère qu’elle incitera éventuellement le club belge à revoir ses prétentions financières, jusque-là jugées particulièrement élevées. Mais le temps presse, car plusieurs formations de Premier League suivent elles aussi le défenseur équatorien avec un pouvoir financier capable de faire basculer le dossier.

Un sprint qui pourrait tout accélérer

Les prochaines semaines s’annoncent déterminantes pour le PSG. Chaque mouvement sur le marché peut rebattre les cartes et pousser les dirigeants à accélérer sur une piste plutôt qu’une autre. L’objectif reste clair : offrir à Luis Enrique un renfort défensif capable de s’intégrer immédiatement dans un effectif aux ambitions européennes.

Cette concurrence permanente oblige également Paris à conserver plusieurs solutions crédibles. Dans un mercato où les prix fluctuent rapidement et où les intérêts se multiplient, la patience devient parfois la meilleure arme. Le club veut éviter toute précipitation susceptible de conduire à un investissement mal maîtrisé.

Le vrai défi parisien dépasse le simple recrutement

Au-delà du nom du futur défenseur, cette stratégie révèle une évolution du PSG sur le marché des transferts. Le club ne mise plus uniquement sur les opportunités les plus médiatiques, mais privilégie désormais des profils soigneusement sélectionnés selon des critères sportifs et tactiques précis.

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Si cette méthode demande davantage de patience, elle pourrait s’avérer payante à long terme. Les informations évoquées montrent que Paris avance avec prudence, conscient que les décisions prises dans les prochains jours pourraient peser lourd sur l’équilibre de son effectif pour toute la saison.