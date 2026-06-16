Diomandé au PSG, Barcola à Liverpool, le Mercato s’enflamme

Le PSG avance trop vite pour Liverpool dans le dossier Yan Diomandé. Le club anglais pourrait donc se venger en faisant venir Bradley Barcola sur les bords de la Mersey durant ce mercato estival. Explications.

Mercato : Rude bataille entre le PSG et Liverpool

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Capable de dépenser un demi-milliard d’euros au mercato comme l’été passé, Liverpool est néanmoins en train de s’avouer battu dans le dossier menant à Yan Diomandé. L’ailier du RB Leipzig, déjà très en vue lors du premier match de la Coupe du Monde 2026 face à l’Équateur, est au coeur d’une bataille entre le PSG et les Red Devils.

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Mais le club parisien serait clairement en train de prendre une longueur d’avance pour signer l’international ivoirien, estimé à 100 millions d’euros. Spécialiste mercato pour Team Talk, James Marshment assure ces dernières heures que le board de Liverpool serait en train d’activer son plan B en voyant que Diomandé se dirige doucement, mais surement vers le Paris Saint-Germain.

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« Liverpool a été prévenu qu’il fallait désormais se préparer à une mauvaise nouvelle dans la longue quête visant Yan Diomandé. Les Reds n’ont jamais été seuls sur cette piste, et le PSG les concurrence. Le double champion d’Europe est pressenti pour battre le club anglais pour cette signature », explique le journaliste anglais, pour qui Liverpool ne perd pas la face pour autant.

Liverpool à fond sur Bradley Barcola

Cette possible arrivée de Yan Diomande pourrait ainsi pousser Bradley Barcola vers le départ du PSG, selon le consultant de Team Talk et ancien international anglais, Gabby Agbonlahor.

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« Je pense que Diomandé se dirige vers le PSG, car la façon dont il joue en ce moment attire beaucoup de monde. Et le PSG va laisser Barcola à Liverpool, car ils n’ont pas besoin de tant d’ailiers. Diomandé sera un titulaire à 100% à Paris, surtout qu’il sera plus efficace que Barcola.

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Liverpool aura l’un de ces deux joueurs », assure l’ancienne star d’Aston Villa, pour qui les pensionnaires d’Anfield vont bien avoir un nouvel ailier cet été, et ce sera très certainement celui qui est actuellement sous contrat au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2028. Affaire à suivre…