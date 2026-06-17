Mercato PSG : Urgent ! Barcola vendu si ce transfert se concrétise

‎L’incertitude plane toujours sur l’avenir de Bradley Barcola au PSG à l’approche du mercato d’été. Alors que plusieurs géants européens surveillent sa situation, un futur recrutement du Paris SG pourrait rebattre les cartes et ouvrir la voie à un départ qui semblait encore improbable il y a quelques mois.

‎Mercato PSG : Une situation qui évolue discrètement en coulisses

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‎Arrivé comme l’un des grands espoirs du football français, Bradley Barcola a poursuivi sa progression sous les couleurs parisiennes. Mais la concurrence féroce dans le secteur offensif a progressivement modifié son statut. Malgré ses qualités et son potentiel, l’international français n’est plus systématiquement considéré comme un titulaire indiscutable lors des affiches les plus importantes.

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‎Cette situation n’a évidemment pas échappé aux recruteurs européens. Liverpool continue de suivre le dossier avec attention tandis que d’autres cadors du continent restent à l’écoute. Le fait que les discussions autour d’une prolongation de contrat avancent lentement nourrit également les spéculations autour de son avenir.

‎Le recrutement d’un attaquant pourrait tout changer pour Barcola

‎Selon Fabrizio Romano, la clé du dossier se trouve désormais du côté des futures arrivées parisiennes. Le spécialiste du mercato a expliqué : « Sur Barcola, il y a plusieurs des meilleurs clubs du monde. Arsenal, Liverpool est intéressé (…) S’ils recrutent un attaquant, Akliouche ou Diomandé, il y a une chance que le PSG laisse Barcola partir ».

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‎Cette déclaration éclaire la stratégie du club. Si Paris renforce encore son arsenal offensif, l’équilibre de l’effectif pourrait être revu. Dans ce contexte, Barcola deviendrait l’un des joueurs susceptibles de générer une importante rentrée financière tout en libérant de la place dans la rotation.

‎Vers une opération pour le Paris SG ?

‎La valeur de marché de Bradley Barcola ne cesse de grimper. Son âge, son expérience au plus haut niveau et son potentiel de progression en font un profil particulièrement recherché. ‎Fabrice Hawkins a d’ailleurs évoqué des montants considérables :

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« Si demain, il tape à la porte du directeur sportif ou du président en disant qu’il a envie de s’en aller (…) je pense qu’on va être dans les mêmes ordres de chiffres », en référence à une estimation proche des 130 millions d’euros. Une somme qui placerait l’ailier français parmi les plus grosses ventes de l’histoire du PSG.