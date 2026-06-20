PSG Mercato : Urgent ! Un gros chèque tombe pour Barcola

Auteur de son premier but en Coupe du Monde avec la France lors de la victoire face au Sénégal (3-1), l’attaquant du PSG, Bradley Barcola voit son avenir faire les choux gras de la presse étrangère. Un grand club européen serait ainsi prêt à signer un gros chèque pour le recruter cet été.

Mercato : Bradley Barcola veut quitter le PSG cet été

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Après avoir tout remporté en trois ans, avec notamment deux Ligues des Champions, Bradley Barcola voudrait quitter les rangs du Paris Saint-Germain. Selon la presse anglaise du jour, l’ancien milieu offensif de l’Olympique Lyonnais aurait même annoncé son envie de départ à la direction du club de la capitale.

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Mécontent de son statut de remplaçant de luxe aux yeux de Luis Enrique, l’international français aurait clairement fait savoir qu’il voulait partir cet été, selon les informations relayées ces dernières heures par TEAMtalk. Et les prétendants ne manquent pas.

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En effet, le tabloïd britannique confirme que Barcola dispose de plusieurs options en Premier League, puisque Liverpool, Manchester United, Manchester City, Chelsea et Arsenal seraient prêts à casser leurs tirelires pour obtenir sa signature durant ce mercato estival. D’ailleurs, l’un des courtisans du joueur de 23 ans serait déjà passé à l’action avec une offre ferme.

Arsenal tient la corde pour Bradley Barcola

Malgré son statut au Paris Saint-Germain, Bradley Barcola affiche des statistiques plutôt honorables. Auteur de 13 buts et 7 passes décisives en 49 matchs toutes compétitions confondues, le natif de Lyon pourrait retrouver un rôle de titulaire dans un autre club dès la saison prochaine, notamment à Londres.

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En effet, d’après les dernières indiscrétions partagées par Caught Offside, le board d’Arsenal préparerait une enveloppe de 80 millions d’euros pour tenter d’attirer Barcola. Alors que Gabriel Martinelli pourrait partir cet été, à un an de la fin de son bail, l’entraîneur des Gunners, Mikel Arteta, aimerait renforcer son secteur offensif avec la présence du numéro 29 parisien.

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Toutefois, le club londonien va encore devoir faire un effort financier, puisque Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos exigeraient au minimum 100 millions d’euros pour laisser filer Bradley Barcola. Affaire à suivre…