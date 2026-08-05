Mercato PSG : Ça s’accélère, un crack dit Oui pour venir à Paris  

La direction du PSG passe à l’offensive. En quête d’un nouveau gardien, le club de la capitale accélère désormais sur le dossier Zion Suzuki. Ce dernier a donné son feu vert pour poser ses valises à Paris.

Mercato PSG : Zion Suzuki se rapproche de Paris

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Luis Enrique exigeait un renfort solide dans les cages. Paris s’exécute. Le club de la capitale accélère pour boucler la venue de Zion Suzuki, le gardien de but de Parme. Le crack japonais séduit le staff du PSG. Sa signature apportera une concurrence féroce dans l’effectif.

Le dossier progresse très vite. Le journaliste Nicolò Schira révèle que le Paris SG prépare une nouvelle offre pour convaincre Parme. Le joueur, lui, a déjà dit oui. Suzuki accepte un contrat jusqu’en 2031. À 23 ans, le portier nippon valide totalement le projet francilien et attend le feu vert final.

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Seul blocage : l’accord financier entre les deux clubs. Parme exige 40 millions d’euros, bonus compris, pour céder son titulaire. Paris doit désormais rehausser son offre financière pour boucler le deal. Une telle arrivée pourrait faire des victimes au Paris SG.

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Lucas Chevalier est désormais sous pression. Débarqué dans la capitale avec un statut de titulaire, le Français voit son avenir se compliquer. La direction parisienne devra clarifier le temps de jeu accordé à chacun. Le choix final reviendra à Luis Enrique. L’entraîneur espagnol souhaite disposer de plusieurs gardiens capables de se disputer la place de titulaire. Avec Zion Suzuki, le PSG miserait sur un profil jeune et déjà expérimenté